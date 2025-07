Prêmio milionário doado por Kylian Mbappé para policiais é alvo de investigação na França

O nome de Kylian Mbappé está envolvido em nova polêmica fora de campo. Autoridades da França iniciaram uma investigação de uma suposta doação feita pelo jogador para policiais em junho de 2023.

Os valores totais das doações do atleta seriam de 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões na cotação atual). A quantia de 180 mil euros (R$ 1,1 milhão) teria sido doada para membros da polícia envolvidos na proteção da seleção da França. O resto do valor teria sido dado para a federação do país europeu.

A investigação está sendo conduzida pela Inspetoria Geral da Polícia Nacional (IGPN) francesa. De acordo com o jornal francês L'Equipe, fontes próximas de Mbappé disseram que as doações estão relacionadas aos prêmios recebidos pelo atacante após a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A França foi vice-campeã, perdendo a final para a Argentina.

Os cinco policiais em questão trabalharam com a seleção francesa naquele Mundial. As autoridades querem esclarecer se ocorreram irregularidades nessas doações.

Mbappé teria feito os pagamentos com cheques de uma conta bancária em seu nome em Mônaco. O caso gerou um alerta do serviço francês que investiga lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e financiamento ao terrorismo.

Recentemente, outro caso envolvendo Mbappé repercutiu fora das quatro linhas. O atacante do Real Madrid retirou as acusações de assédio moral e tentativa de extorsão contra o Paris Saint-Germain. O atleta alegou que desejava manter o foco na carreira.