Possível surto de Covid-19 prejudicará preparação do Corinthians para o Dérbi; entenda

O Corinthians programou para a tarde desta terça-feira (2) o seu único treino com o elenco completo em preparação para o clássico diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (3), às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, mas pode ter esse planejamento prejudicado por conta de um possível surto de Covid-19 no elenco.

De acordo com a informação inicialmente publicada pelo "UOL Esporte", um número considerável de atletas e funcionários do Timão, incluindo membros da comissão técnica e diretoria, testaram positivo para o vírus. No entanto, o clube está no aguardo da contraprova para definir as providências a serem tomadas.

A previsão para que o clube tenha acesso aos resultados da segunda bateria de exames é ainda na tarde desta terça-feira (2). No entanto, o prazo do resultado pode interferir na preparação da equipe para o clássico, já que a previsão era de treinamento no mesmo período, o que está cancelado até a divulgação dos apontamentos dos testes.

Vale lembrar que no fim de janeiro, um dia antes do duelo contra o Bahia, no dia 28 de janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Salvador, o Timão teve um registro de 10 casos de Covid-19, porém na segunda análise todos os casos marcaram negativo. Mesmo assim, como o elenco corintiano já havia viajado para a capital baiana quando o resultado da contraprova saiu, os atletas desfalcaram o clube na derrota por 2 a 1, na Arena Fonte Nova.

Ônus para o Dérbi

Na reapresentação corintiana após o empate em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, os titulares do duelo contra o Massa Bruta fizeram apenas uma atividade regenerativa.

Por sua vez, jogadores que integravam o Departamento Médico, como Fagner, Fábio Santos, Luan e Otero treinaram e automaticamente sinalizaram retorno. Com isso, a atividade de véspera da partida contra o Palmeiras tem uma grande importância para formatação de ideia e a incerteza quanto ao número de infectados com o vírus gera um prejuízo para o Corinthians, ainda que a contraprova aponte que os casos são negativos.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosCaso os resultados se mantenham

O Corinthians pode pedir o adiamento do clássico junto a Federação Paulista de Futebol. O Timão espera o resultado da nova bateria de testes para tomar as devidas providências.

O regulamento do Campeonato Paulista da aos clubes a possibilidade de inscrever até 26 jogadores na chamada "Lista A", mas abre precedentes para uma "Lista B", que é ilimitada em quantidade mas restrita a atletas que passaram pelo menos um ano na base do clube. Contudo, as equipes não podem ultrapassar a quantidade de sete atletas da segunda lista em campo ao mesmo tempo.

Os times têm até o dia 9 de abril para preencher as suas vagas em ambas as listas. Até o momento, o Corinthians inscreveu 18 jogadores para a lista A e 12 para a B.

Em meio as discussões sobre o retorno do futebol no Brasil, após a paralisação de quatro meses, entre março e junho de 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, ficou estipulado o mínimo de 13 jogadores à disposição para que os clubes entrarem em campo.