Possível camisa principal do São Paulo vaza na web; veja modelo

Uma foto da possível nova camisa do São Paulo para a próxima temporada vazou na internet nesta sexta-feira (26). Na imagem, dá para ver algumas diferenças em relação a camisa da última temporada.

São Paulo bateu na trave no Brasileirão! Lembre títulos que o Tricolor passou perto de vencerA foto não exibe a camisa com os patrocínios, e destaca um novo estilo de gola, com as cores vermelho e preto. A marca da Adidas também voltou a ser na cor preta, e as linhas nos ombros passou a ter a cor vermelha.

O lançamento da nova camisa está previsto para acontecer no começo do mês de março. O São Paulo deve estrear no Paulistão ainda com o uniforme 'antigo'.

O Tricolor, comandado pelo argentino Hernán Crespo, que fará sua estreia no clube. joga diante do Botafogo-SP, no próximo domingo (28), às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.