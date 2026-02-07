Portuguesa vence, fica perto das quartas e rebaixa a Ponte Preta para a Série A2 do Paulistão Estadão Conteúdo 07.02.26 18h38 A Portuguesa venceu a Ponte Preta por 2 a 0, no Canindé, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O resultado definiu o rebaixamento do time campineiro à série A2 com uma rodada de antecedência praticamente selou a classificação da Portuguesa para a próxima fase. Vivendo um dos piores momentos de sua história, a Ponte Preta soma apenas um ponto e continua como a única equipe que ainda não venceu na competição. O clube já havia sido rebaixado no Estadual em 2022 - retornou um ano depois como campeão, ao superar o Novorizontino -, mas volta agora à Série A2 pela quinta vez na história. Em 2024, o time campineiro também caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro e retornou ano passado. As quedas anteriores no Estadual ocorreram em 1960, 1987, 1995 e 2022. Esta será a 19ª participação da Ponte Preta na Série A2. O último compromisso, pela oitava rodada, diante do São Paulo, em Campinas, servirá apenas para cumprir tabela. O rebaixamento sela uma sequência de erros fora de campo. A incapacidade da diretoria em viabilizar um crédito de pouco mais de R$ 2 milhões para quitar o transfer ban - o que obrigou o clube a disputar quatro rodadas sem reforços - expôs a falta de credibilidade e a fragilidade administrativa que marcaram a campanha. Com 12 pontos, a Portuguesa alcança a vice-liderança, um ponto atrás do Novorizontino, cumprindo uma excelente campanha nesta fase de classificação do Paulistão. A Portuguesa começou o jogo pressionando desde os primeiros minutos diante de uma Ponte Preta retraída e pouco inspirada. O domínio rendeu uma série de chances, mas a equipe demorou a transformar o volume em gol. Maceió foi o jogador mais acionado no ataque. Aos 15 minutos, desviou chute de fora da área e a bola acertou a trave após leve toque de Diogo Silva - o auxiliar marcou impedimento, embora a posição fosse legal. Na sequência, novamente pela direita, o atacante driblou a marcação e finalizou por cima. Apesar do controle do jogo, a Portuguesa quase sofreu o castigo em duas oportunidades. Aos 27 minutos, Elvis cruzou na medida para Tárik, que tentou de letra e furou. Em outro contra-ataque, a Ponte Preta voltou a levar perigo e acertou o travessão. A pressão, porém, foi recompensada aos 42 minutos. Gabriel Pires recebeu na entrada da área e bateu de fora no canto esquerdo de Diogo Silva, abrindo o placar antes do intervalo. A Portuguesa definiu o jogo, garantiu a classificação e sacramentou o rebaixamento da Ponte Preta logo aos sete minutos do segundo tempo. Maceió arriscou de fora da área, Diogo Silva espalmou para o meio da área e Matheus Cadorini, livre, apenas empurrou para o fundo do gol. Com a vantagem no placar e o panorama encaminhado, a Portuguesa seguiu no ataque e ainda criou chances para ampliar o marcador. Do outro lado, a Ponte até tentou responder mais na base da vontade, mas produziu pouco e praticamente não conseguiu levar perigo ao longo do jogo. No final, Tárik ainda foi expulso. Na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, a Portuguesa enfrenta o Mirassol fora de casa, no domingo, às 16h, em Mirassol. No mesmo dia e horário, a Ponte Preta se despede da competição diante do São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. FICHA TÉCNICA PORTUGUESA 2 X 0 PONTE PRETA PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor (Matheus Cadorini), Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Guilherme Portuga, Zé Vitor (Dênis) e Gabriel Pires; Ewerthon (Gustavo Sciencia), Renê (Cauari) e Maceió (Igor Torres). Técnico: Fábio Matias. PONTE PRETA - Diogo Silva; Bryan Borges, Lucas Cunha, David Braz e Kevyson; Keyson, Tárik, Gustavo Telles (Rodrigo Souza) e Élvis (Miguel); Nikolas (Luis Phelipe), Diego Tavares (Damião) e Lukinha (Júlio). Técnico: Marcelo Fernandes. GOLS - Gabriel Pires, aos 42 minutos do primeiro tempo; Matheus Cadorini, aos 7 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - João Vítor e Ewerthon (Portuguesa); Lucas Cunha e Keyson (Ponte Preta). CARTÃO VERMELHO - Tárik (Ponte Preta). ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP). RENDA - R$ 173.620,00. PÚBLICO - 6.705 torcedores. LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulistão Portuguesa Ponte Preta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Campeonato Mineiro Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 17h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00