O Liberal chevron right Esportes chevron right

Portuguesa vence, fica perto das quartas e rebaixa a Ponte Preta para a Série A2 do Paulistão

Estadão Conteúdo

A Portuguesa venceu a Ponte Preta por 2 a 0, no Canindé, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O resultado definiu o rebaixamento do time campineiro à série A2 com uma rodada de antecedência praticamente selou a classificação da Portuguesa para a próxima fase.

Vivendo um dos piores momentos de sua história, a Ponte Preta soma apenas um ponto e continua como a única equipe que ainda não venceu na competição. O clube já havia sido rebaixado no Estadual em 2022 - retornou um ano depois como campeão, ao superar o Novorizontino -, mas volta agora à Série A2 pela quinta vez na história. Em 2024, o time campineiro também caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro e retornou ano passado.

As quedas anteriores no Estadual ocorreram em 1960, 1987, 1995 e 2022. Esta será a 19ª participação da Ponte Preta na Série A2. O último compromisso, pela oitava rodada, diante do São Paulo, em Campinas, servirá apenas para cumprir tabela.

O rebaixamento sela uma sequência de erros fora de campo. A incapacidade da diretoria em viabilizar um crédito de pouco mais de R$ 2 milhões para quitar o transfer ban - o que obrigou o clube a disputar quatro rodadas sem reforços - expôs a falta de credibilidade e a fragilidade administrativa que marcaram a campanha.

Com 12 pontos, a Portuguesa alcança a vice-liderança, um ponto atrás do Novorizontino, cumprindo uma excelente campanha nesta fase de classificação do Paulistão. A Portuguesa começou o jogo pressionando desde os primeiros minutos diante de uma Ponte Preta retraída e pouco inspirada. O domínio rendeu uma série de chances, mas a equipe demorou a transformar o volume em gol.

Maceió foi o jogador mais acionado no ataque. Aos 15 minutos, desviou chute de fora da área e a bola acertou a trave após leve toque de Diogo Silva - o auxiliar marcou impedimento, embora a posição fosse legal. Na sequência, novamente pela direita, o atacante driblou a marcação e finalizou por cima.

Apesar do controle do jogo, a Portuguesa quase sofreu o castigo em duas oportunidades. Aos 27 minutos, Elvis cruzou na medida para Tárik, que tentou de letra e furou. Em outro contra-ataque, a Ponte Preta voltou a levar perigo e acertou o travessão.

A pressão, porém, foi recompensada aos 42 minutos. Gabriel Pires recebeu na entrada da área e bateu de fora no canto esquerdo de Diogo Silva, abrindo o placar antes do intervalo.

A Portuguesa definiu o jogo, garantiu a classificação e sacramentou o rebaixamento da Ponte Preta logo aos sete minutos do segundo tempo. Maceió arriscou de fora da área, Diogo Silva espalmou para o meio da área e Matheus Cadorini, livre, apenas empurrou para o fundo do gol.

Com a vantagem no placar e o panorama encaminhado, a Portuguesa seguiu no ataque e ainda criou chances para ampliar o marcador. Do outro lado, a Ponte até tentou responder mais na base da vontade, mas produziu pouco e praticamente não conseguiu levar perigo ao longo do jogo. No final, Tárik ainda foi expulso.

Na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, a Portuguesa enfrenta o Mirassol fora de casa, no domingo, às 16h, em Mirassol. No mesmo dia e horário, a Ponte Preta se despede da competição diante do São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 2 X 0 PONTE PRETA

PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor (Matheus Cadorini), Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Guilherme Portuga, Zé Vitor (Dênis) e Gabriel Pires; Ewerthon (Gustavo Sciencia), Renê (Cauari) e Maceió (Igor Torres). Técnico: Fábio Matias.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Bryan Borges, Lucas Cunha, David Braz e Kevyson; Keyson, Tárik, Gustavo Telles (Rodrigo Souza) e Élvis (Miguel); Nikolas (Luis Phelipe), Diego Tavares (Damião) e Lukinha (Júlio). Técnico: Marcelo Fernandes.

GOLS - Gabriel Pires, aos 42 minutos do primeiro tempo; Matheus Cadorini, aos 7 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Vítor e Ewerthon (Portuguesa); Lucas Cunha e Keyson (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Tárik (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA - R$ 173.620,00.

PÚBLICO - 6.705 torcedores.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).

Palavras-chave

futebol

Paulistão

Portuguesa

Ponte Preta
Esportes
