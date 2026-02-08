'A gente tentou controlar, mas não aconteceu nada grave', diz Crespo após virada do São Paulo

Por mais que tenha sofrido recentemente com turbulências políticas, o clima nos vestiários do São Paulo é bom. Neste sábado, o time de Hernán Crespo venceu o Primavera, de virada, e entrou no G-8 do Paulistão, algo que parecia improvável até uns dias atrás. Segundo o técnico tricolor, a oscilação é "normal", mas o bom rendimento de jogadores como Lucas e Ferreirinha foram fundamentais para a retomada no MorumBis.

"Acho que o time se comportou bem. Criou ocasiões no primeiro tempo. Talvez tivemos nos últimos momentos do primeiro tempo dificuldade para recuperar a bola porque a gente teve um desgaste grande para criar", avaliou Crespo em entrevista coletiva.

Depois, logo na volta dos vestiários, o clube tricolor acabou sendo surpreendido. Gabriel Poveda, aos oito, abriu o placar para os visitantes. A virada só veio bem mais tarde. Lucas, aos 25, empatou, e Calleri, aos 32 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória.

"No segundo tempo mudamos, porque a gente achava que tinha de colocar mais peso ofensivo, porque precisávamos um pouco mais de qualidade. Ao mesmo tempo, a escolha da escalação foi por conta do desgaste da sequência de jogos. A ideia era de tentar não arriscar o Luciano, mas é assim. Luciano entrou bem", acrescentou o técnico argentino, enfatizando o problema em relação ao calendário brasileiro.

"Até podia perder, porque os jogos são assim. Você cria muito, talvez tenha de deixar espaços atrás. Jogar no Morumbi tem de tentar colocar pressão, logo abrir o placar, e começar a correr riscos", avaliou Crespo.

Crespo bateu na tecla do desgaste, especialmente por conta da falta de ritmo de alguns jogadores. Porém, algo difícil de se ver aconteceu no MorumBis. Lucas Moura, o principal nome da partida, jogou praticamente a partida inteira. Ele foi substituído apenas aos 46 do segundo tempo, dando lugar a Pedro Ferreira.

"Sim, estávamos muito bem. Mas com um desgaste muito grande, porque criamos muito. Temos dois jogadores criativos como Ferreirinha e Lucas, que estavam fazendo bem. Neste momento, fizeram uma meia hora muito boa. Depois começaram a sentir o desgaste desta pressão. E quando sentiram o desgaste dessa pressão, começamos a ter dificuldades defensivas. A hora de correr para recuperar a bola... começamos a ter dificuldades a chegar mais tarde, o campo começa a ficar maior... então eles pegaram um pouco de coragem. A gente tentou controlar, mas não aconteceu nada grave. Mas é normal", finalizou o treinador.

O São Paulo volta a entrar em campo na quarta-feira, quando recebe o Grêmio pela 3ª rodada do Brasileirão. O time paulista é 7º colocado, com 4 pontos de 6 disputados.