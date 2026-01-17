Portuguesa supera o Velo Clube no Canindé e conquista a primeira vitória no Paulistão Estadão Conteúdo 17.01.26 19h27 Os primeiros gols e a primeira vitória da Portuguesa no Paulistão enfim aconteceram. Na tarde deste sábado, o time lusitano superou o Velo Clube por 2 a 0 no Canindé, em São Paulo (SP), pela terceira rodada do estadual. O primeiro gol da partida foi marcado por Renê, de pênalti, ainda no primeiro tempo, e Maceió, no último lance do duelo, definiu o placar. O resultado traz alívio à Portuguesa, que vinha de derrotas para Palmeiras e Capivariano, ambas por 1 a 0. Agora com três pontos, o time espera embalar para se recuperar na classificação no decorrer da competição O Velo Clube, por outro lado, que estava invicto, conheceu sua primeira derrota. Antes, o time tinha empatado sem gols com o Botafogo-SP e vencido a Ponte Preta por 1 a 0. A Portuguesa quase abriu o placar logo no primeiro minuto quando Renê chutou da entrada da área, mas Marcelo Carné defendeu com as pontas dos dedos. A resposta do Velo Clube veio em finalização de Daniel Amorim, que também parou em bela defesa do goleiro Bruno Bertinato. Jogando em casa, a Portuguesa seguiu com mais pressão ofensiva, principalmente com Renê. Em outra finalização, ele foi puxado e, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, aos 17 minutos, o próprio Renê apenas deslocou o goleiro para abrir o placar. O segundo tempo começou bem disputado, com poucas oportunidades de gol. A Portuguesa conseguiu assustar um pouco em chute da intermediária de Zé Vitor, mas Carné defendeu bem. O Velo Clube seguiu abusando dos cruzamentos, mais perigosos do que foram na primeira etapa. Em um deles, Karl jogou na área, mas a bola passou por todo mundo. Depois, ele recebeu lançamento e finalizou com perigo. Em outro lance, Rodrigo Alves percebeu o goleiro um pouco adiantado e soltou uma bomba, mas o chute foi defendido. Como avançou o time, o Velo Clube também deixou espaços e a Portuguesa quase matou o jogo com Igor Torres. Em rápido contra-ataque, ele disparou em direção ao gol, mas chutou para fora. O Velo Clube seguiu com forte pressão nos últimos minutos. Após escanteio, Gustavo Henrique completou de cabeça, mas o goleiro salvou em cima da linha. Depois, Sillas teve duas chances: uma de cabeça, defendida por Bertinato e outra em chute que passou por cima do travessão. Apesar da pressão, quem marcou novamente foi a Portuguesa. Aos 50 minutos, Maceió aproveitou falha da defesa, que recuou mal, e carregou a bola até o gol, definindo o placar em 2 a 0. Os dois times voltam a campo no meio de semana para a quarta rodada. Na quarta-feira, às 19h30, a Portuguesa visita o São Paulo no MorumBIS. Na quinta-feira, às 21h30, é a vez do Velo Clube receber o Guarani no Benitão, em Rio Claro. FICHA TÉCNICA PORTUGUESA 2 X 0 VELO CLUBE PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor (Gustavo Sciencia), Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Gustavo Salomão; Gabriel Pires (Eric Botteghin), Zé Vitor (Hudson), Ewerthon (Igor Torres), Guilherme Portuga (Matheus Cecchini) e Renê; Maceió. Técnico: Fábio Matias. VELO CLUBE - Marcelo Carné; Gabriel Mancha, Marcelo Augusto, Betão e Ynaiã (Rodrigo Alves); Luiz Otávio, Rodrigo (Mateus Norton), Zé Mário (Caíque Silva), Sillas e João Lucas (Karl); Daniel Amorim (Jhoninha). Técnico: Pintado. GOLS - Renê, de pênalti, aos 17 minutos do primeiro tempo. Maceió, aos 50 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Gustavo Sciencia, Igor Torres e Guilherme Portuga (Portuguesa). (Velo Clube). ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza. PÚBLICO - 2.567 torcedores. RENDA - R$ 68.110,00. LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP). 