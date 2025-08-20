Portuguesa apresenta projeto de novo Canindé com capacidade para 46,5 mil torcedores Estadão Conteúdo 20.08.25 9h02 A Portuguesa apresentou na noite desta terça-feira o projeto do novo Canindé, em um evento que reuniu dirigentes da SAF e parceiros do tradicional clube paulista. A proposta prevê um estádio com capacidade para 46.500 torcedores e até 84.500 espectadores para shows. A expectativa é de início das obras em janeiro de 2026, com duração de até 40 meses (3 anos e 4 meses). O novo estádio terá 4.685 assentos em camarotes e será desenhado pensando também em grandes eventos fora do esporte, como shows e apresentações diversas, utilizando também o gramado. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Jayme Mestieri, da JLM Architecture, e apresentado junto ao CFO da Revee, Leonardo Falbo Donato, que detalhou a parte financeira da obra. "Estamos entregando um projeto de estádio moderno, capaz de receber não apenas os jogos da Portuguesa, mas também grandes eventos. É um ganho para o clube e para toda a cidade de São Paulo", afirmou Alex Bourgeois, CEO da SAF. Além dele, participaram da reunião o presidente do Conselho de Administração da SAF, André Berenguer, e os vice-presidentes Fred Mourão (marketing), Marcus Mingoni (finanças), Tadeu Oliveira Júnior (futebol) e Turíbio Leite (saúde e performance), o diretor de gestão e planejamento, Marcos Cardoso, e o gerente jurídico, Daniel Lucas. O projeto vai além da construção de uma arena moderna: inclui também a revitalização do clube social, a criação de um edifício-garagem para 4.600 veículos, um hotel e um boulevard gastronômico. A ideia é transformar o espaço em um complexo multifuncional, capaz de abrigar também eventos corporativos, reposicionando a Lusa no cenário esportivo e cultural de São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Portuguesa Canindé estádio capacidade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 REFORÇOS Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 19.08.25 21h25 ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 Supercopa Saudita Al Quadisiya x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pela Supercopa Saudita Al Quadisiya e Al Ahli jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 7h00