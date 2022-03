Portugal x Macedônia do Norte: onde assistir ao vivo hoje (29/03) pelas Eliminatórias da Copa

Os times de Portugal e Macedônia do Norte disputam nesta terça-feira (29/03), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa 2022. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Portugal x Macedônia do Norte?

A partida Portugal x Macedônia do Norte pode ser assistida pelo canal Estádio TNT Sports

Como Portugal x Macedônia do Norte chegam para o jogo?

Macedônia do Norte tenta garantir a classificação para a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Macedônia do Norte

Eliminatórias da Europa

Local: Estádio do Dragão, em Portugal.

Data/Horário: 29 de março de 2022, 15h45

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, José Fonte, Danilo Pereira (Pepe) e Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, João Moutinho e Bruno Fernandes; Otávio, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. TÉCNICO: Fernando Santos

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Stefan Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski; Elmas, Kostadinov e Bardhi; Churlinov, Milan Ristovski e Trajkovski. TÉCNICO: Blagoja Milevski

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)