Portugal fura bloqueio da Irlanda nos acréscimos em Lisboa e se aproxima da Copa do Mundo Estadão Conteúdo 11.10.25 18h08 Portugal precisou de 91 minutos e 29 finalizações para furar o bloqueio defensivo montado pela Irlanda, mas venceu por 1 a 0 neste sábado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela terceira rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O resultado mantém a seleção de Cristiano Ronaldo com 100% de aproveitamento e com chance de garantir a vaga no Mundial na próxima rodada. Portugal lidera o grupo, com 9 pontos, contra 4 da Hungria, rival de terça-feira, novamente no José Alvalade. Se vencer, Portugal garante a vaga na Copa do Mundo se a Armênia, com 3 pontos, não derrotar a Irlanda, a lanterna, com 1 pontos, também na terça-feira. Cristiano Ronaldo finalizou de esquerda, de cabeça, de direita, acertou a trave e até desperdiçou um pênalti, mas quem marcou o gol do alívio português foi Ruben Neves, de cabeça, aos 46 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, Portugal sofreu com o forte esquema defensivo montado pelo técnico islandês Heimir Hallgrimsson, da Irlanda, que procurava se posicionar no 4-5-1 para proteger o gol de Kelleher. A seleção anfitriã tinha muito mais posse de bola (64%), mas sofria para criar jogadas que realmente ameaçavam os adversários. A primeira chance clara dos portugueses aconteceu aos 17 minutos. Cristiano Ronaldo recebeu próximo da meia lua, cercado por irlandeses, mas conseguiu acertar um chute colocado de fora da área. A bola explodiu na trave esquerda do goleiro Kelleher. No rebote, Bernardo Silva, livre de marcação, finalizou para fora. Os portugueses terminaram a primeira etapa com 13 finalizações, mas apenas 2 com a direção correta, enquanto os irlandeses só arremataram ao gol uma única vez, por cima do travessão. Portugal voltou com mais intensidade no segundo tempo. Com ainda mais posse de bola no início da etapa final (mais de 80%), a equipe já acumulava 8 finalizações com menos de 15 minutos, exigindo defesas do goleiro Kelleher. A seleção portuguesa tentava sufocar os visitantes, congestionando a área irlandesa. O resultado desta tática apareceu aos 28 minutos, quando em uma finalização de Trincão a bola explodiu em O'Shea dentro da área. O árbitro marcou pênalti. Cristiano Ronaldo bateu no meio gol, à meia altura, e Kelleher, que havia saltado para a direita, saltou com o pé esquerdo. O goleiro, porém, não conseguiu evitar a cabeçada de Ruben Neves, que aproveitou cruzamento de Trincão, e se antecipou ao irlandês para marcar já nos acréscimos. Palavras-chave futebol Eliminatórias da Copa Portugal Irlanda 