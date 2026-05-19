Portugal anuncia convocação para a Copa e Cristiano Ronaldo chega ao sexto Mundial Seleção Portuguesa faz a sua estreia contra a República Democrática do Congo em Houston, no dia 17 de junho Estadão Conteúdo 19.05.26 10h22 Cristiano Ronaldo respondeu editor-chefe da France Football (BERNADETT SZABO/ASSOCIATED PRESS/AE) Liderado pelo veterano astro Cristiano Ronaldo, Portugal anunciou na manhã desta terça-feira a lista de jogadores que vão defender a seleção na Copa do Mundo. O torneio, que terá sedes nos Estados Unidos, México e Canadá, tem seu início marcado para o dia 11 de junho. O técnico Roberto Martínez terá sob o seu comando uma geração de jogadores experientes como Vitinha, João Félix, Bruno Fernandes, João Neves e Bernardo Silva. No entanto, mais uma vez as atenções ficam voltadas para o camisa sete. O atleta de 41 anos viaja com a seleção para jogar a sua sexta Copa do Mundo. Depois de brilhar na Europa em centros importantes como Inglaterra, Espanha e Itália, o jogador português, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, entra na condição de coadjuvante, mas amparado por uma bela geração de jogadores. Integrante do Grupo K, Portugal faz a sua estreia contra a República Democrática do Congo em Houston, no dia 17 de junho. O segundo compromisso, na mesma cidade, vai ser diante do Uzbequistão, seis dias depois. A partida que encerra a fase de classificação vai ser contra a Colômbia, em Miami, no dia 27. Confira os convocados de Portugal para a Copa Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi) Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica); Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City) Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Pedro Neto), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Portugal convocados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57