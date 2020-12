Porto e City empatam sem gols, mas time português garante classificação às oitavas da Champions League

Nesta terça-feira (1º), o Porto recebeu o Manchester City pela quinta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa em busca de um resultado favorável para conseguir a classificação antecipada para as oitavas de finais. E foi o que aconteceu. Em jogo marcado por chances perdidas, as equipes não saíram do zero no Estádio do Dragão, e o resultado, alinhado ao revés do Olympiacos fora de casa frente ao Marseille, garantiu o Porto na próxima fase.

O jogo no Dragão foi de grandes chances perdidas pelo Manchester City. Durante o primeiro tempo, Ferran Torres desperdiçou oportunidade clara de abrir o placar, mas Marchesín levou a melhor no mano a mano com o jogador do City. Sterling também teve boa chance, mas quem salvou o time português foi Sanusi, que tirou praticamente em cima da linha de gol.

Na etapa final, o Manchester City continuou a perder gols e a chance de continuar com 100% de aproveitamento na competição. Rubén Dias, ex-Benfica, teve a melhor oportunidade para marcar contra seu antigo rival, mas debaixo da trave conseguiu desperdiçar. Gabriel Jesus chegou a balançar as redes do Porto e tirar o zero do placar, após pegar rebote da própria cabeçada na trave, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.

No fim, o empate serviu para as duas equipes. Para o City, a garantia de jogar ppelo empate na rodada final para garantir o primeiro lugar do grupo, e o Porto saiu classificado para as oitavas, já que no outro jogo da chave, o Marseille, com dois gols de pênalti de Payet, venceu o Olympiacos por 2 a 1 e tirou qualquer chance de classificação do time grego.