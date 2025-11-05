Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Por que o São Paulo vai enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro no Brasileirão?

Estadão Conteúdo

O São Paulo enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, pelo 32ª rodada do Brasileirão, em um palco diferente do MorumBis: na Vila Belmiro, em Santos. A alteração no mando de campo se deve a uma série de shows que a casa do time tricolor recebe entre o fim de outubro e o começo de novembro, o que vai afetar o gramado.

As primeiras apresentações foram nos dias 31 de outubro e 1º novembro, com o Imagine Dragons. Na sequência, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis também realizam shows no estádio, o último deles no dia 23 de novembro.

Além do duelo contra o time carioca, o São Paulo vai mandar os outros quatro jogos que ainda restam como mandante pelo Campeonato Brasileiro, contra Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional, no estádio do rival.

A última vez que a equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo jogou no MorumBis neste ano foi na vitória contra o Bahia por 2 a 0, pela 30ª rodada da competição nacional.

Atualmente, o São Paulo ocupa a oitava colocação, com 44 pontos. Como a final da Libertadores será entre Palmeiras e Flamengo e os dois times lutam pelo título do Brasileirão, mais uma vaga para a Libertadores será aberta e, com isso, o time tricolor precisará terminar ao menos na sétima colocação para disputar o torneio continental na próxima temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

São Paulo FC

Flamengo

Vila Belmiro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série b

Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN

Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição

05.11.25 16h45

série b

Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte

Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B

05.11.25 15h52

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

APOIO TOTAL

Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B

Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão

05.11.25 12h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

05.11.25 7h00

FUTEBOL

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

05.11.25 9h40

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

APOIO TOTAL

Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B

Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão

05.11.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda