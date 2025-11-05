Por que o São Paulo vai enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro no Brasileirão? Estadão Conteúdo 05.11.25 9h27 O São Paulo enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, pelo 32ª rodada do Brasileirão, em um palco diferente do MorumBis: na Vila Belmiro, em Santos. A alteração no mando de campo se deve a uma série de shows que a casa do time tricolor recebe entre o fim de outubro e o começo de novembro, o que vai afetar o gramado. As primeiras apresentações foram nos dias 31 de outubro e 1º novembro, com o Imagine Dragons. Na sequência, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis também realizam shows no estádio, o último deles no dia 23 de novembro. Além do duelo contra o time carioca, o São Paulo vai mandar os outros quatro jogos que ainda restam como mandante pelo Campeonato Brasileiro, contra Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional, no estádio do rival. A última vez que a equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo jogou no MorumBis neste ano foi na vitória contra o Bahia por 2 a 0, pela 30ª rodada da competição nacional. Atualmente, o São Paulo ocupa a oitava colocação, com 44 pontos. Como a final da Libertadores será entre Palmeiras e Flamengo e os dois times lutam pelo título do Brasileirão, mais uma vaga para a Libertadores será aberta e, com isso, o time tricolor precisará terminar ao menos na sétima colocação para disputar o torneio continental na próxima temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro São Paulo FC Flamengo Vila Belmiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição 05.11.25 16h45 série b Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B 05.11.25 15h52 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17