Por que o São Paulo vai enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro no Brasileirão?

O São Paulo enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, pelo 32ª rodada do Brasileirão, em um palco diferente do MorumBis: na Vila Belmiro, em Santos. A alteração no mando de campo se deve a uma série de shows que a casa do time tricolor recebe entre o fim de outubro e o começo de novembro, o que vai afetar o gramado.

As primeiras apresentações foram nos dias 31 de outubro e 1º novembro, com o Imagine Dragons. Na sequência, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis também realizam shows no estádio, o último deles no dia 23 de novembro.

Além do duelo contra o time carioca, o São Paulo vai mandar os outros quatro jogos que ainda restam como mandante pelo Campeonato Brasileiro, contra Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional, no estádio do rival.

A última vez que a equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo jogou no MorumBis neste ano foi na vitória contra o Bahia por 2 a 0, pela 30ª rodada da competição nacional.

Atualmente, o São Paulo ocupa a oitava colocação, com 44 pontos. Como a final da Libertadores será entre Palmeiras e Flamengo e os dois times lutam pelo título do Brasileirão, mais uma vaga para a Libertadores será aberta e, com isso, o time tricolor precisará terminar ao menos na sétima colocação para disputar o torneio continental na próxima temporada.