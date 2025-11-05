Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Real Madrid pretende vender Vini Jr. em janeiro após polêmica com Xabi Alonso, diz jornal

Na última semana, Vini Jr. esbravejou contra Xabi Alonso ainda no gramado ao ser substituído no clássico contra o Barcelona

Estadão Conteúdo

Vini Jr. pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Real Madrid. O clube espanhol teria decidido vender o brasileiro na próxima janela de transferências, em janeiro, após o jogador se envolver em polêmica com o técnico Xabi Alonso. A informação é do jornal alemão Bild.

Na última semana, Vini Jr. esbravejou contra Xabi Alonso ainda no gramado ao ser substituído no clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro foi direto para o vestiário e não escondeu a raiva. O caso gerou bastante repercussão e o Real exigiu que o brasileiro se retratasse publicamente, o que acabou acontecendo dias depois.

"O fato de, no dia do pedido de desculpas, ter aparecido um artigo no The Athletic descrevendo problemas que alguns jogadores tinham com a liderança de Alonso e suas exigências de disciplina, e citando anonimamente uma pessoa próxima ao time ('Ele acha que é Pep Guardiola, mas até agora é só o Xabi'), é atribuído ao círculo de Vinicius", publicou o Bild.

A postura de Vini Jr. teria desagradado até mesmo o presidente Florentino Pérez, conhecido pela proximidade com os jogadores. Também não ajudou o fato de o brasileiro ter pedido para cobrar um pênalti na rodada seguinte, contra o Valência, e ter desperdiçado a oportunidade. O atacante foi tirado de campo logo em seguida por Alonso, que após o jogo ressaltou que o cobrador oficial é Kylian Mbappé.

Ainda de acordo com a publicação, o Real Madrid tenta estender o contrato de Vini Jr, que vai até julho de 2027, antes de vendê-lo. Isso porque o clube quer evitar que o jogador perca valor de mercado - estipulado em 150 milhões de euros (R$ 930 milhões aproximadamente).

Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, chegou a ser questionado sobre a conduta de Vini Jr. durante a coletiva de convocação para os amistosos contra Senegal e Tunísia. O técnico revelou que conversou com o brasileiro e minimizou o assunto. "O tema está resolvido e nada mais. Ele é um atleta muito importante para nós. Temos muito carinho por ele. Não terá problemas aqui nem com seu clube e treinador", completou.

