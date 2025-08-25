Por que Neymar não foi convocado para a seleção brasileira? Veja explicação de Ancelotti Estadão Conteúdo 25.08.25 16h33 Carlo Ancelotti mais uma vez não convocou Neymar para a seleção brasileira. O treinador não deixou claro, mas indicou que a razão da ausência do atacante da lista que divulgou nesta segunda-feira é o edema na coxa que o jogador sofreu na semana passada durante treinamento do Santos. "Neymar teve um pequeno problema na última semana", constatou. "Não precisamos testar o Neymar. Todos o conhecem, a comissão, a seleção, o torcedor. Neymar tem, como todos os outros, que chegar a uma boa condição física para ajudar a seleção a fazer as coisas bem, a tentar fazer o melhor na Copa do Mundo", completou o italiano, esforçando-se para falar português. Neymar estava na lista larga de Ancelotti, de mais de 50 nomes, mas não foi incluído na relação com 23 atletas divulgada pelo treinador nesta segunda-feira. O treinador italiano foi perguntado duas vezes sobre o astro do Santos e se mostrou mais enfático quando citou a importância que dá às condições físicas dos atletas na hora de escolher a relação final. "Um critério muito importante que a comissão técnica considera é o aspecto físico. Um jogador que defende a seleção brasileira tem que estar bem fisicamente. É um critério muito importante para nós", enfatizou. "Há muita concorrência em várias posições. Se o jogador não está 100% não vejo problema em chamar outro". O técnico disse não ter conversado nem com Neymar nem com outros jogadores ausentes da lista. "Não preciso chamá-los para dar essas explicações. Não sei se o Neymar tem meu número, creio que sim". O camisa 10 faz tratamento depois de sentir desconforto muscular na coxa na última quinta-feira. Ele já não enfrentaria o Bahia no domingo porque estava suspenso. Ancelotti estava em um dos camarotes da Arena Fonte Nova e viu a vitória do time baiano por 2 a 0. O italiano fez sua segunda convocação desde que assumiu o comando da seleção brasileira. Eles foram chamados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile, no Maracanã (dia 4), e Bolívia, em El Alto (dia 9). "Esses dois jogos são os últimos das Eliminatórias. Então, precisamos terminar bem essa fase de classificação. Pessoalmente, eu estou contente com o ambiente, um ambiente positivo na seleção", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira CBF Ancelotti convocação Neymar explicação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50