Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Por que Neymar não foi convocado para a seleção brasileira? Veja explicação de Ancelotti

Estadão Conteúdo

Carlo Ancelotti mais uma vez não convocou Neymar para a seleção brasileira. O treinador não deixou claro, mas indicou que a razão da ausência do atacante da lista que divulgou nesta segunda-feira é o edema na coxa que o jogador sofreu na semana passada durante treinamento do Santos.

"Neymar teve um pequeno problema na última semana", constatou. "Não precisamos testar o Neymar. Todos o conhecem, a comissão, a seleção, o torcedor. Neymar tem, como todos os outros, que chegar a uma boa condição física para ajudar a seleção a fazer as coisas bem, a tentar fazer o melhor na Copa do Mundo", completou o italiano, esforçando-se para falar português.

Neymar estava na lista larga de Ancelotti, de mais de 50 nomes, mas não foi incluído na relação com 23 atletas divulgada pelo treinador nesta segunda-feira. O treinador italiano foi perguntado duas vezes sobre o astro do Santos e se mostrou mais enfático quando citou a importância que dá às condições físicas dos atletas na hora de escolher a relação final.

"Um critério muito importante que a comissão técnica considera é o aspecto físico. Um jogador que defende a seleção brasileira tem que estar bem fisicamente. É um critério muito importante para nós", enfatizou. "Há muita concorrência em várias posições. Se o jogador não está 100% não vejo problema em chamar outro".

O técnico disse não ter conversado nem com Neymar nem com outros jogadores ausentes da lista. "Não preciso chamá-los para dar essas explicações. Não sei se o Neymar tem meu número, creio que sim".

O camisa 10 faz tratamento depois de sentir desconforto muscular na coxa na última quinta-feira. Ele já não enfrentaria o Bahia no domingo porque estava suspenso. Ancelotti estava em um dos camarotes da Arena Fonte Nova e viu a vitória do time baiano por 2 a 0.

O italiano fez sua segunda convocação desde que assumiu o comando da seleção brasileira. Eles foram chamados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile, no Maracanã (dia 4), e Bolívia, em El Alto (dia 9).

"Esses dois jogos são os últimos das Eliminatórias. Então, precisamos terminar bem essa fase de classificação. Pessoalmente, eu estou contente com o ambiente, um ambiente positivo na seleção", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

CBF

Ancelotti

convocação

Neymar

explicação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal

Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio.

25.08.25 13h11

Inimigo da Curuzu

Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números

Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição

25.08.25 12h58

FUTEBOL

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

25.08.25 12h41

Futebol

Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B

Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida.

25.08.25 12h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda

Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino

25.08.25 10h50

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO

VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais

Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão

25.08.25 10h34

Futebol

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair'

Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor

25.08.25 9h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda