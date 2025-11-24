Por que Flaco López virou dor de cabeça no Palmeiras de Abel Ferreira? Entenda

O atacante Flaco López tem vivido momento de instabilidade com a camisa do Palmeiras. O argentino tem apresentado queda de rendimento justamente na fase mais decisiva da temporada. Antes dessa oscilação, o jogador chegou a ser convocado para a seleção de seu País e esteve na última lista do técnico Lionel Scaloni.

No entanto, o momento atual não tem sido animador. O avante não conseguiu manter as boas atuações nos últimos compromissos do Palmeiras. O jogador tem tomado decisões equivocadas em campo e vem recebendo críticas de parte da torcida pelo comportamento "fominha".

Na partida do último sábado, 22, contra o Fluminense, por exemplo, Flaco López apostou em um lance individual em um momento em que a melhor opção era servir Vitor Roque, que ficaria na cara do gol. As assistências para Vitor Roque, inclusive, foram constantes ao longo da temporada.

O técnico Abel Ferreira mostrou preocupação com o desempenho recente de Flaco López. O português diagnosticou os principais problemas enfrentados pelo argentino.

"Principalmente porque esqueceu de fazer o que estava fazendo. Em vez de correr para a frente, estava a correr para trás. Tem que meter o Mauricio ou meter ali o Facundo, porque ele (Flaco) é centroavante, ele não é meia armador. É centroavante, é só isso o resto", disse o treinador após o empate com o Fluminense.

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 23 gols. No entanto, o atacante vive um jejum de nove partidas sem balançar as redes. O último gol foi anotado no dia 15 de outubro, na goleada de 5 a 1 sobre o Red Bull Bragantino.

"O treinador tem a tática, a técnica, poupar os jogadores fisicamente... Mas as decisões têm que ser sempre dos jogadores, não tem como", afirmou Abel Ferreira.

O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, 25, contra o Grêmio, fora de casa. O time alviverde busca o triunfo para se manter vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Palmeiras faz a grande decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo, em Lima, no Peru.