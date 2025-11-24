Por que Flaco López virou dor de cabeça no Palmeiras de Abel Ferreira? Entenda O avante não conseguiu manter as boas atuações nos últimos compromissos do Verdão Estadão Conteúdo 24.11.25 12h18 Flaco López (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) O atacante Flaco López tem vivido momento de instabilidade com a camisa do Palmeiras. O argentino tem apresentado queda de rendimento justamente na fase mais decisiva da temporada. Antes dessa oscilação, o jogador chegou a ser convocado para a seleção de seu País e esteve na última lista do técnico Lionel Scaloni. No entanto, o momento atual não tem sido animador. O avante não conseguiu manter as boas atuações nos últimos compromissos do Palmeiras. O jogador tem tomado decisões equivocadas em campo e vem recebendo críticas de parte da torcida pelo comportamento "fominha". Na partida do último sábado, 22, contra o Fluminense, por exemplo, Flaco López apostou em um lance individual em um momento em que a melhor opção era servir Vitor Roque, que ficaria na cara do gol. As assistências para Vitor Roque, inclusive, foram constantes ao longo da temporada. O técnico Abel Ferreira mostrou preocupação com o desempenho recente de Flaco López. O português diagnosticou os principais problemas enfrentados pelo argentino. "Principalmente porque esqueceu de fazer o que estava fazendo. Em vez de correr para a frente, estava a correr para trás. Tem que meter o Mauricio ou meter ali o Facundo, porque ele (Flaco) é centroavante, ele não é meia armador. É centroavante, é só isso o resto", disse o treinador após o empate com o Fluminense. Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 23 gols. No entanto, o atacante vive um jejum de nove partidas sem balançar as redes. O último gol foi anotado no dia 15 de outubro, na goleada de 5 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. "O treinador tem a tática, a técnica, poupar os jogadores fisicamente... Mas as decisões têm que ser sempre dos jogadores, não tem como", afirmou Abel Ferreira. O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, 25, contra o Grêmio, fora de casa. O time alviverde busca o triunfo para se manter vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Palmeiras faz a grande decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo, em Lima, no Peru. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Flaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18