Por contenção de gastos jogos da segundinha serão cancelados

Dois jogos da Segundinha do Parazão serão cancelados. O motivo? Conteção de gastos. As partidas são as seguintes: União Paraense e Pedreira que se enfrentariam neste sabádo (21), às 9h30 no CEJU, e Santa Rosa e Tiradentes o jogo também seria realizado no CEJU na próxima segunda-feira (23), às 15h30. A informação foi confirmada pelo vice-presidente da Federação Paraense de Futebol, Paulo Romano, que afirmou que os dois jogos não influenciam mais na competição.