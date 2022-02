Ponte Preta x Novorizontino: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje(02/02) pelo Paulistão

Os times Ponte Preta x Novorizontino disputam na noite desta quarta-feira (02/02), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas,São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Ponte Preta x Novorizontino?

A partida Ponte Preta x Novorizontino pode ser assistida pelo pay-per-view Premiere, no streaming TV Paulistão Play e HBO Max

Como Ponte Preta x Novorizontino chegam para o jogo?

Ambos os times perderam o seu último jogo. A Ponte Preta ainda não venceu no Paulistão: perdeu do Palmeiras na estreia, por 3 a 0 e empatou com a Inter de Limeira por 2 a 2. Ocupa a última colocação do grupo D, com apenas um ponto e -3 de saldo. Já o Novorizontino, é lanterna da chave B e soma apenas um ponto em três jogos. No último confronto entre as equipes, o Novorizontino venceu por 2 gols.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X NOVORIZONTINO

Campeonato Paulista

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo.

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2022, às 19h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Ponte Preta: Ygor; Norberto, Dedé, Fábio Sanches, Guilherme Santos; Léo Naldi, Moisés Ribeiro, Marcos Júnior, Fessin; Luiz Fernando, Lucca. TÉCNICO: Gilson Kleina

Novorizontino: Giovanni; Lucas Mendes, Bruno Aguiar, Wálber, Reverson; João Pedro, Léo Baiano, Marcinho, Danielzinho; Léo Tocantins, Douglas. TÉCNICO: Leonardo Condé

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)