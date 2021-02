Pochettino confia em permanência de Neymar e Mbappé no PSG: 'Estou otimista'

Principais nomes do Paris Saint-Germain, os atacantes Neymar e Mbappé têm contrato com o clube francês somente até o final da próxima temporada, em junho de 2022. No entanto, no que depender do técnico Mauricio Pochettino, ambos permanecerão na equipe da Cidade Luz.

- Acredito que o Neymar e o Mbappé vão ficar, e vão ficar muito tempo no PSG. E não tenho dúvidas, estou muito otimista, o clube está trabalhando muito para mantê-los conosco - disse o comandante argentino em entrevista para a rádio "RMC".

No último domingo, em entrevista para o canal "TF1", Neymar disse que tem o desejo de continuar no clube, e afirmou que pretende convencer Mbappé a permanecer também.

- Hoje eu me sinto bem, me sinto mais adaptado, mais calmo. Então eu estou muito feliz aqui, quero ficar no Paris Saint-Germain, e espero que o Kylian (Mbappé) também fique. É obvio que esse é o desejo de todos os torcedores do Paris. A gente quer fazer que o PSG seja grande, quero continuar fazendo o que eu sempre fiz no PSG: jogar futebol e ser feliz. É o mais importante - disse.