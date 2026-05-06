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Poatan se encontra com Trump na Casa Branca e é elogiado: 'Tem mão grande e poderosa'

Estadão Conteúdo

Donald Trump teve uma parte de sua agenda desta quarta-feira dedicada ao mundo esportivo e recebeu os lutadores do UFC Casa Branca, agendado para o dia 14 de junho, um sábado, em Washington. O presidente dos Estados Unidos se empolgou e elogiou o experiente brasileiro Alex Poatan, de 38 anos.

Poatan está nos Estados Unidos para promover sua luta contra o francês Ciryl Gane na qual buscará o cinturão interino dos pesos pesados (120 quilos). Caso o brasileiro triunfe, ele se tornará o primeiro lutador a ganhar o título em três categorias distintas do UFC.

"Um orgulho lutar na Casa Branca, como o senhor falou (Trump definiu o evento como o maior show da terra), um evento único que todos gostariam de estar lutando e a gente está fazendo parte desse feito tão especial", disse o brasileiro. Depois, recebeu um aperto de mãos de agradecimento do encantado presidente norte-americano.

"Alex Pereira, tem mão grande e poderosa. Um dos maiores socos da história. Vimos ele nocautear muita gente. É isso que ele faz, nocauteia pessoas", disse Trump, rodeado pelos quatro lutadores protagonistas do evento, entre eles o espanhol Ilia Topuria e o norte-americano Justin Gaethje, que farão o combate principal do evento, além do francês Gane, rival de Poatan.

Trump aproveitou o encontro acompanhado de jornalistas especializados para apresentar um cinturão especial e temático, que vai celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. As lutas serão realizadas nos jardins da Casa Branca.

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