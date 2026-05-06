Poatan se encontra com Trump na Casa Branca e é elogiado: 'Tem mão grande e poderosa' Estadão Conteúdo 06.05.26 19h02 Donald Trump teve uma parte de sua agenda desta quarta-feira dedicada ao mundo esportivo e recebeu os lutadores do UFC Casa Branca, agendado para o dia 14 de junho, um sábado, em Washington. O presidente dos Estados Unidos se empolgou e elogiou o experiente brasileiro Alex Poatan, de 38 anos. Poatan está nos Estados Unidos para promover sua luta contra o francês Ciryl Gane na qual buscará o cinturão interino dos pesos pesados (120 quilos). Caso o brasileiro triunfe, ele se tornará o primeiro lutador a ganhar o título em três categorias distintas do UFC. "Um orgulho lutar na Casa Branca, como o senhor falou (Trump definiu o evento como o maior show da terra), um evento único que todos gostariam de estar lutando e a gente está fazendo parte desse feito tão especial", disse o brasileiro. Depois, recebeu um aperto de mãos de agradecimento do encantado presidente norte-americano. "Alex Pereira, tem mão grande e poderosa. Um dos maiores socos da história. Vimos ele nocautear muita gente. É isso que ele faz, nocauteia pessoas", disse Trump, rodeado pelos quatro lutadores protagonistas do evento, entre eles o espanhol Ilia Topuria e o norte-americano Justin Gaethje, que farão o combate principal do evento, além do francês Gane, rival de Poatan. Trump aproveitou o encontro acompanhado de jornalistas especializados para apresentar um cinturão especial e temático, que vai celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. As lutas serão realizadas nos jardins da Casa Branca. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave luta UFC Casa Branca Alex Poatan Donald Trump COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58