PM interrompe jogo organizado por Vampeta com 100 pessoas na Bahia, revela site

Uma partida realizada por um ex-campeão do mundo pela Seleção Brasileira foi encerrado pela Polícia Militar, neste sábado, na Bahia. De acordo com o G1, o ex-Corinthians e Flamengo Vampeta teria organizado um futebol com amigos e foi interceptado pelos agentes por causar aglomerações - mais de 100 pessoas foram flagradas no local.+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro feminino

A partida aconteceu na cidade de Muniz Ferreira, na Bahia, a pouco mais de 90km de Salvador. O 14° Batalhão da Polícia Militar (Santo Antônio de Jesus), em nota oficial, recebeu uma denúncia foi feita sobre o jogo. Depois do aviso sobre a proibição de aglomerações, o evento foi encerrado.

- Estamos com todo o efetivo da região empenhado em não permitir aglomerações. Felizmente a situação foi resolvida rapidamente - disse o comandante de Policiamento na Região Leste, coronel Nílton Paixão.

Vale lembrar que mais de 275 mil pessoas já morreram no Brasil por Covid-19. O governador da Bahia Rui Costa, do PT, decretou até 31 de março que estão proibidas aglomerações em eventos públicos na região.