Plata e De la Cruz reforçam o Flamengo, mas sequência de jogos preocupa Filipe Luís

Às vésperas de estrear em importantes competições - Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores -, o Flamengo ganhou reforços vindos do departamento médico do clube. O lateral Plata e o meia De la Cruz treinam normalmente com o restante do grupo e estão à disposição do técnico Filipe Luís para a partida com o Internacional, neste sábado, às 21h, no Maracanã, pelo certame nacional.

O meio-campista uruguaio ficou ausente das atividades realizadas após seu retorno da seleção uruguaia, nas Datas Fifa, devido a uma indisposição estomacal, mas se recuperou e pode aparecer entre os titulares, já que seu conterrâneo Arrascaeta desfalca a equipe em decorrência de uma lesão na coxa direita.

Plata, por sua vez, reapresentou-se com desgaste físico após jogar 180 minutos pela seleção do Equador na rodada dupla das Eliminatórias para a Copa de 2026. Depois de fazer treino de controle de carga, o atacante se juntou ao grupo e também fica à disposição para a estreia no Brasileiro.

Assim como Arrascaeta, Danilo está fora da primeira rodada, enquanto Gerson, com dores da coxa esquerda, também não deve ir a campo. Já Bruno Henrique se recuperou de lesão na coxa direita, mas seu retorno à equipe deverá ser gradual.

Filipe Luís iniciará sua jornada no Brasileiro com preocupação especial com o desgaste e risco de lesões dos atletas, já que o Flamengo terá uma difícil sequência de dois jogos por semana a partir do confronto com o Internacional. Em abril, a equipe rubro-negra disputará oito partidas, incluindo duelos com Vasco e Corinthians, pelo Brasileiro, e visita à LDU na altitude de Quito, no Equador.