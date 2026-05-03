Pistons viram série, atropelam Orlando Magic no jogo 7 e avançam nos playoffs da NBA Estadão Conteúdo 03.05.26 22h17 O Detroit Pistons está nas semifinais da Conferência Leste da NBA. Jogando diante de sua torcida na Little Caesars Arena, a equipe venceu o Orlando Magic por 116 a 94 no jogo 7 e fechou a série em 4 a 3, após estar perdendo por 3 a 1. Líder do Leste na temporada regular, o time de Detroit evitou uma eliminação precoce e protagonizou uma virada impressionante, vencendo os três últimos jogos da série. Do outro lado, o Magic repete um roteiro amargo: também havia aberto 3 a 1 em 2003 e acabou eliminado pelo mesmo adversário. Dentro de quadra, o jogo decisivo foi controlado pelos Pistons a partir do segundo tempo. Após um início equilibrado, a equipe da casa cresceu, especialmente no terceiro quarto, quando assumiu o controle do placar e abriu vantagem confortável até o fim. Cade Cunningham foi o grande destaque, com 32 pontos e 12 assistências, comandando as ações ofensivas. Tobias Harris também teve atuação decisiva, com 30 pontos, enquanto Jalen Duren contribuiu com um double-double de 15 pontos e 15 rebotes. Daniss Jenkins, vindo do banco, somou 16 pontos. Pelo lado do Orlando, Paolo Banchero foi o principal nome da equipe, anotando 38 pontos e nove rebotes, mas não conseguiu evitar a queda. A equipe da Flórida não resistiu à reação adversária e acabou eliminada após desperdiçar a vantagem construída na série. Com a classificação, o Detroit Pistons agora aguarda o vencedor do confronto entre Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors para conhecer seu próximo adversário na sequência dos playoffs. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Detroit Piston Orlando Magic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58