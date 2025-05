Piquerez vê sintonia com torcida como trunfo do Palmeiras diante do Ceará na Copa do Brasil

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira precisando de um simples empate contra o Ceará para carimbar o passaporte rumo às oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos destaques da equipe nesta fase positiva, Piquerez destacou a sintonia entre time e torcida como uma vantagem preciosa no duelo com os nordestinos.

"É uma sintonia muito importante tanto para o torcedor quanto para nós, jogadores. Sentir que todos puxam para o mesmo lado e, ao final do jogo, ter esse reconhecimento. Esperamos continuar nesse caminho de vitórias, comemorações e conquistar títulos ao final", concluiu o lateral-esquerdo.

Dono da melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores e líder isolado do Campeonato Brasileiro, a equipe palmeirense vem atravessando seu melhor momento até aqui. Para Piquerez, o desafio é manter o ritmo.

"Essa sequência de vitórias dá uma tranquilidade para poder vir ao dia a dia trabalhar mais alegre, mais tranquilo. Esse ambiente é favorável. Chegamos bem animicamente e fisicamente para encarar o Ceará também porque tivemos quatro dias de descanso entre os jogos contra o Bragantino e contra o Ceará", comentou.

Sobre o fato de atuar em casa e ainda depender de um simples empate (venceu o jogo de ida por 1 a 0), o lateral pediu foco ao elenco. "Sabemos que somos favoritos, que jogamos em casa, mas não podemos dar oportunidade ao adversário. Temos a vantagem de um gol, mas precisamos estar preparados para 'matar' a partida", disse.

Nesta quarta-feira, a comissão técnica de Abel Ferreira preparou um vídeo especial para apresentar aos atletas antes do treino. Em seguida, o elenco realizou uma atividade técnica e aprimorou a saída de bola.