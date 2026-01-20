Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Piquerez detona atuação do Palmeiras após goleada no Paulistão: 'Foi uma vergonha'

Estadão Conteúdo

A goleada sofrida pelo Palmeiras diante do Novorizontino, por 4 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, deixou marcas profundas no elenco alviverde. Após a pior derrota da era Abel Ferreira, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez foi um dos jogadores a se manifestar publicamente e fez um desabafo forte, reconhecendo a atuação muito abaixo do esperado pela equipe.

"A verdade é que as primeiras palavras que vêm na minha cabeça é pedir desculpa ao torcedor que veio apoiar. Foi uma vergonha o que aconteceu", afirmou o uruguaio, visivelmente abatido. Para ele, o desempenho coletivo ficou distante do padrão exigido pelo clube. "O time foi desconhecido dentro de campo. Jogamos com medo, ninguém queria pegar a bola."

Piquerez não tentou amenizar o resultado e classificou o revés como um golpe duro na sequência da temporada. "Infelizmente aconteceu isso. É trabalhar muito, porque foi uma derrota muito forte. Um golpe muito duro", declarou o camisa 22, que admitiu o impacto emocional do placar elástico.

Apesar da frustração, o lateral destacou que o grupo precisa reagir rapidamente, já que o calendário não permite muito tempo para lamentações. "Temos um clássico pela frente. É engolir isso e seguir", disse, referindo-se ao confronto contra o São Paulo, marcado para sábado, no Allianz Parque.

O jogador também reforçou a necessidade de responsabilidade coletiva dentro do elenco, sem expor detalhes do ambiente interno após o apito final. "O que a gente fala no vestiário vai ficar lá. Somos um time grande, todos têm responsabilidade. Todo mundo tem que ser autocrítico", completou.

Por fim, Piquerez admitiu o sentimento de vergonha e cobrou uma mudança imediata de postura. "Temos que sentir vergonha, porque isso não pode acontecer. Vamos trabalhar com as portas para dentro", concluiu o lateral, em tom firme, sinalizando que o elenco busca dar uma resposta dentro de campo já na próxima rodada do Campeonato Paulista.

