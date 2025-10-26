Capa Jornal Amazônia
Piastri perde liderança do Mundial de Pilotos e afirma que últimos GPs foram surpreendentes

Estadão Conteúdo

Depois de terminar o GP do México neste domingo na quinta colocação e perder a liderança do Mundial de Pilotos da F-1 para Lando Norris, Oscar Piastri admitiu que teve que "pilotar o carro de forma muito diferente nos últimos finais de semana".

O australiano não subiu ao pódio nos últimos quatro GPs e no México terminou 42 segundos atrás de seu companheiro de McLaren, que conquistou a vitória e voltou à liderança da classificação pela primeira vez desde abril. Faltam apenas quatro corridas para o fim do campeonato. "As últimas corridas foram surpreendentes", disse Piastri. "Tive que pilotar o carro de forma muito diferente nos últimos fins de semana. É um pouco difícil de entender."

"Tentamos algumas coisas hoje e vamos ver se é isso que estávamos procurando", disse o australiano, que largou na sétima posição no México, mas perdeu posições na primeira volta e precisou fazer uma prova de recuperação. "Foi uma Curva 1 complicada", disse ele.

"Perdi muita aderência e saí da pista, perdendo algumas posições ali. Foi uma pena, mas acho que a recuperação depois disso foi razoável, só que muito difícil de ultrapassar. Fizemos o nosso melhor", completou o piloto da McLaren.

Norris lidera o Mundial com 357 pontos, um a mais do que Piastri. Max Verstappen, da Red Bull, tem 321. A próxima etapa da F-1 será o Grande Prêmio de São Paulo, de 7 a 9 de novembro, em Interlagos, com a disputa completamente aberta pelo título de Pilotos.

Palavras-chave

Fórmula 1

GP do México

Oscar Piastri
