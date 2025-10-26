Piastri perde liderança do Mundial de Pilotos e afirma que últimos GPs foram surpreendentes Estadão Conteúdo 26.10.25 21h03 Depois de terminar o GP do México neste domingo na quinta colocação e perder a liderança do Mundial de Pilotos da F-1 para Lando Norris, Oscar Piastri admitiu que teve que "pilotar o carro de forma muito diferente nos últimos finais de semana". O australiano não subiu ao pódio nos últimos quatro GPs e no México terminou 42 segundos atrás de seu companheiro de McLaren, que conquistou a vitória e voltou à liderança da classificação pela primeira vez desde abril. Faltam apenas quatro corridas para o fim do campeonato. "As últimas corridas foram surpreendentes", disse Piastri. "Tive que pilotar o carro de forma muito diferente nos últimos fins de semana. É um pouco difícil de entender." "Tentamos algumas coisas hoje e vamos ver se é isso que estávamos procurando", disse o australiano, que largou na sétima posição no México, mas perdeu posições na primeira volta e precisou fazer uma prova de recuperação. "Foi uma Curva 1 complicada", disse ele. "Perdi muita aderência e saí da pista, perdendo algumas posições ali. Foi uma pena, mas acho que a recuperação depois disso foi razoável, só que muito difícil de ultrapassar. Fizemos o nosso melhor", completou o piloto da McLaren. Norris lidera o Mundial com 357 pontos, um a mais do que Piastri. Max Verstappen, da Red Bull, tem 321. A próxima etapa da F-1 será o Grande Prêmio de São Paulo, de 7 a 9 de novembro, em Interlagos, com a disputa completamente aberta pelo título de Pilotos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do México Oscar Piastri COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 futebol Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27) 26.10.25 15h28 CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 26.10.25 7h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00