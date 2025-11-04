Pia Sundhage, ex-seleção brasileira, não dirige mais a Suíça e lamenta: 'Estou surpresa'

Pia Sundhage, ex-treinadora da seleção brasileira feminina, está desempregada. A Federação Suíça de Futebol (SFV) anunciou em seu site que a técnica sueca não dirige mais a equipe nacional feminina do País. Assim, o contrato, que expira em dezembro, não será renovado.

A decisão acontece depois de a comandante levar a seleção local à sua melhor campanha da história das Eurocopas. Sob o seu comando, o conjunto europeu alcançou as quartas de final neste ano. Ainda de acordo com a nota, a entidade noticiou que Pia foi comunicada em uma reunião pessoal em Estocolmo e informou que o seu trabalho seria encerrado de forma imediata.

"Pia Sundhage assumiu o comando da equipe em 2024, durante um período difícil, e a conduziu a uma conquista inesquecível do Campeonato Europeu em nosso país. Juntamente com as jogadoras e a comissão técnica, ela lançou as bases para um futuro promissor no futebol feminino suíço. Agradecemos a Pia e sua equipe técnica e desejamos a todos muito sucesso no futuro", disse o presidente da SFV, Peter Knäbel.

Pia também se pronunciou na nota oficial, disse estar surpresa com a decisão e afirmou que gostaria de ter dado continuidade ao seu trabalho à frente da seleção feminina da Suíça. Diante do desligamento, ela adotou um tom cordial.

"Foi um grande prazer e uma honra acompanhar a seleção suíça nos últimos dois anos. Como equipe, aprendemos muito, crescemos juntas e escrevemos um capítulo inesquecível na história do futebol feminino suíço com o Campeonato Europeu em casa. Eu adoraria ter continuado essa jornada. Estou surpresa com a decisão da Federação Suíça de Futebol, mas a respeito. Desejo tudo de bom para a equipe e para o futebol suíço - e que a paixão que sentimos neste verão continue", disse Pia.

De acordo com informações do jornal suíço Blick, a decisão de encerrar o vínculo com a profissional seria uma falta de sintonia da treinadora com parte do elenco, que não concorda com seus métodos de trabalho.