Phoenix Suns supera Cleveland Cavaliers e vence a terceira seguida com show de Kevin Durant

O Phoenix Suns derrotou o Cleveland Cavaliers por 123 a 112, na noite de sexta-feira e emendou o terceiro triunfo seguindo na NBA, que o manteve empatado com o Dallas Mavericks na acirrada disputa pela vaga final do play-in na Conferência Oeste a 11 jogos do fim da temporada regular - cada equipe soma 34 vitórias e 37 derrotas.

Kevin Durant foi o destaque do time da casa e marcou nada menos do que 42 pontos, seguido por Devin Booker, com 17, e Tyus Jones, com 16. Os Suns precisaram superar os desfalques de Bradley Beal, Nick Richards e Mason Plumlee, todos lesionados. O reserva Oso Ighodaro jogou 44 minutos e conseguiu 13 rebotes.

Líder da Conferência Leste e dono da segunda melhor campanha da NBA, o Cleveland Cavaliers amargou a quarta derrota consecutiva na temporada - de um total de apenas 14 - em sua pior fase após conseguir 16 triunfos seguidos. Desde o revés para o Orlando Magic, a equipe tem oscilado na quadra, o que culminou em fracassos contra Clippers, Kings e Suns na sequência.

Um dos astros da equipe, Donovan Mitchell errou seus primeiros sete arremessos de quadra e acertou 2 de 18 no jogo, errando todas as oito tentativas de três pontos - foram apenas sete pontos na partida. Darius Garland marcou 18 pontos, enquanto Evan Mobley e Ty Jerome contribuíram com 16 cada um.

NINGUÉM SEGURA Dono da melhor campanha da NBA e líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder arrasou o Charlotte Hornets por 141 a 106 e conquistou a 58ª vitória na temporada - a quinta consecutiva. O conjunto de Oklahoma tem assegurada a primeira colocação da conferência pelo segundo ano seguido.

Maior pontuador da NBA, com média de 33 pontos por partida, Shai Gilgeous-Alexander acertou 13 de 18 arremessos e marcou 30 pontos, além de pegar seis rebotes e distribuir nove assistências antes de ser poupado no quarto período. Chet Holmgren acrescentou 14 pontos, cinco rebotes e três bloqueios para o Oklahoma City, enquanto Isaiah Hartenstein conseguiu 12 pontos e dez rebotes.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Orlando Magic 120 x 105 Washington Wizards Oklahoma City Thunder 141 x 106 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 134 x 93 New Orleans Pelicans Miami Heat 98 x 102 Houston Rockets San Antonio Spurs 128 x 120 Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 123 x 117 Detroit Pistons Utah Jazz 99 x 121 Boston Celtics Phoenix Suns 123 x 112 Cleveland Cavaliers Portland Trail Blazers 128 x 109 Denver Nuggets Los Angeles Clippers 128 x 108 Memphis Grizzlies Acompanhe os jogos deste sábado: Indiana Pacers x Brooklyn Nets Atlanta Hawks x Golden State Warriors New York Knicks x Washington Wizards Sacramento Kings x Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers x Chicago Bulls