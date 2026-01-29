Pênalti em Arrascaeta em São Paulo x Flamengo? Veja o que diz ex-árbitro Estadão Conteúdo 29.01.26 10h33 O Flamengo deixou o campo reclamando muito da arbitragem na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, na quarta-feira, 28, no Morumbis. O jogo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais da partida, o Flamengo contesta um possível pênalti não marcado de Alan Franco sobre Arrascaeta. No lance, após rebote do goleiro Rafael, o uruguaio chegou para finalizar para o gol, mas se desequilibrou na disputa com o defensor são-paulino. O árbitro do jogo foi Wilton Pereira Sampaio. O juiz não viu penalidade máxima no lance e não consultou o monitor do VAR para olhar a jogada. Para Carlos Eugênio Simon, ex-juiz e comentarista de arbitragem da ESPN, Wilton Pereira Sampaio acertou na decisão tomada na partida no Morumbis. "No último lance da partida entre São Paulo e Flamengo houve uma polêmica: Alan Franco em Arrascaeta. Até há um possível toque, bem fraquinho, mas, para mim, isso não é pênalti. Arrascaeta conclui a jogada para fora do gol", disse Carlos Eugênio Simon. "O Flamengo reclamou, o árbitro não marcou e o VAR não interveio. Para mim, decisão correta da arbitragem", prosseguiu. Envolvido no lance polêmico, Arrascaeta deu detalhes da jogada e contestou a não marcação do pênalti na partida. "O cara encosta no meu pé na hora de chutar e me tira totalmente de bater 100% na bola. A bola muda de direção, e a velocidade do chute dá para ver também que não sai como eu quero", disse Arrascaeta ao SporTV. "O lance era muito fácil para fazer o gol. E é uma jogada que precisa ser bem analisada, porque define o resultado do jogo. Poderíamos ter um empate que nos ajudaria. Foi estranho, porque o árbitro nem foi olhar o lance. Ficamos tristes pelo que aconteceu. Vimos depois as imagens e tem o toque. Não entra na minha cabeça como pode ser que um toque no pé nesse momento não interfere na finalização da jogada", concluiu o uruguaio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo Flamengo pênalti Arrascaeta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56