Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Pênalti em Arrascaeta em São Paulo x Flamengo? Veja o que diz ex-árbitro

Estadão Conteúdo

O Flamengo deixou o campo reclamando muito da arbitragem na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, na quarta-feira, 28, no Morumbis. O jogo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos minutos finais da partida, o Flamengo contesta um possível pênalti não marcado de Alan Franco sobre Arrascaeta. No lance, após rebote do goleiro Rafael, o uruguaio chegou para finalizar para o gol, mas se desequilibrou na disputa com o defensor são-paulino.

O árbitro do jogo foi Wilton Pereira Sampaio. O juiz não viu penalidade máxima no lance e não consultou o monitor do VAR para olhar a jogada.

Para Carlos Eugênio Simon, ex-juiz e comentarista de arbitragem da ESPN, Wilton Pereira Sampaio acertou na decisão tomada na partida no Morumbis.

"No último lance da partida entre São Paulo e Flamengo houve uma polêmica: Alan Franco em Arrascaeta. Até há um possível toque, bem fraquinho, mas, para mim, isso não é pênalti. Arrascaeta conclui a jogada para fora do gol", disse Carlos Eugênio Simon.

"O Flamengo reclamou, o árbitro não marcou e o VAR não interveio. Para mim, decisão correta da arbitragem", prosseguiu.

Envolvido no lance polêmico, Arrascaeta deu detalhes da jogada e contestou a não marcação do pênalti na partida. "O cara encosta no meu pé na hora de chutar e me tira totalmente de bater 100% na bola. A bola muda de direção, e a velocidade do chute dá para ver também que não sai como eu quero", disse Arrascaeta ao SporTV.

"O lance era muito fácil para fazer o gol. E é uma jogada que precisa ser bem analisada, porque define o resultado do jogo. Poderíamos ter um empate que nos ajudaria. Foi estranho, porque o árbitro nem foi olhar o lance. Ficamos tristes pelo que aconteceu. Vimos depois as imagens e tem o toque. Não entra na minha cabeça como pode ser que um toque no pé nesse momento não interfere na finalização da jogada", concluiu o uruguaio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

São Paulo

Flamengo

pênalti

Arrascaeta
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Justiça

Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina

Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia

29.01.26 9h35

FUTEBOL

Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor

Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe

28.01.26 17h55

FUTEBOL

Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida

O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão

28.01.26 17h44

FUTEBOL

Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026

Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

28.01.26 16h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

COLETIVA

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

28.01.26 22h39

DEU LEÃO DA BARRA

Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A

Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador

28.01.26 21h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira

29.01.26 7h00

FUTEBOL

Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026

Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

28.01.26 16h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda