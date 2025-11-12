Pedro treina no campo e aumenta chances de reforçar o Flamengo na final da Libertadores

O Flamengo voltou aos treinos nesta quarta-feira com uma notícia positiva sobre a recuperação de Pedro. O centroavante avançou em sua reabilitação da fratura no braço, participou de parte das atividades em campo e aumentou o otimismo do clube para a decisão da Libertadores contra o Palmeiras, no fim do mês.

A lesão de Pedro ocorreu após um choque com um adversário no Maracanã, durante o jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Racing. Desde então, o jogador tem utilizado uma tala de proteção e corre contra o tempo para ficar à disposição em Lima, no Peru.

Nesta quarta, o semblante sorridente do jogador transmitiu otimismo à torcida. O clube também divulgou um boletim médico que aliviou e reforçou a confiança em contar com o atleta novamente em campo em breve.

Atualização sobre a recuperação de Pedro

O Flamengo informou que Pedro avançou para o "último estágio de sua reabilitação da fratura", devido à "boa evolução do quadro". A programação de recuperação do atacante "segue dentro do planejado" pelo departamento médico.

Com uma nova e mais curta imobilização, o jogador retomou as atividades parciais com o grupo nesta quarta-feira. Os exercícios realizados em campo ainda foram sem confronto direto.

O planejamento do clube é utilizar Pedro tanto na final da Libertadores quanto nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Além do centroavante, outros atletas do elenco também estão em recuperação de lesões.

Situação de outros jogadores lesionados

O Flamengo atualizou o estado clínico de Jorginho, Léo Ortiz e Allan, sem, contudo, estipular um prazo de retorno. Allan se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico do clube.

Jorginho realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Já Léo Ortiz, que ainda apresenta dores no tornozelo após um trauma, continua seu planejamento de recuperação estabelecido pela equipe médica.