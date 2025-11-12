Pedro treina no campo e aumenta chances de reforçar o Flamengo na final da Libertadores A lesão de Pedro ocorreu após um choque com um adversário no Maracanã Estadão Conteúdo 12.11.25 13h33 O Flamengo voltou aos treinos nesta quarta-feira com uma notícia positiva sobre a recuperação de Pedro. O centroavante avançou em sua reabilitação da fratura no braço, participou de parte das atividades em campo e aumentou o otimismo do clube para a decisão da Libertadores contra o Palmeiras, no fim do mês. A lesão de Pedro ocorreu após um choque com um adversário no Maracanã, durante o jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Racing. Desde então, o jogador tem utilizado uma tala de proteção e corre contra o tempo para ficar à disposição em Lima, no Peru. Nesta quarta, o semblante sorridente do jogador transmitiu otimismo à torcida. O clube também divulgou um boletim médico que aliviou e reforçou a confiança em contar com o atleta novamente em campo em breve. Atualização sobre a recuperação de Pedro O Flamengo informou que Pedro avançou para o "último estágio de sua reabilitação da fratura", devido à "boa evolução do quadro". A programação de recuperação do atacante "segue dentro do planejado" pelo departamento médico. Com uma nova e mais curta imobilização, o jogador retomou as atividades parciais com o grupo nesta quarta-feira. Os exercícios realizados em campo ainda foram sem confronto direto. O planejamento do clube é utilizar Pedro tanto na final da Libertadores quanto nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Além do centroavante, outros atletas do elenco também estão em recuperação de lesões. Situação de outros jogadores lesionados O Flamengo atualizou o estado clínico de Jorginho, Léo Ortiz e Allan, sem, contudo, estipular um prazo de retorno. Allan se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico do clube. Jorginho realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Já Léo Ortiz, que ainda apresenta dores no tornozelo após um trauma, continua seu planejamento de recuperação estabelecido pela equipe médica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo Pedro Léo Ortiz Jorginho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 FUTEBOL Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul 12.11.25 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52