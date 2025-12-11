Pedro é a novidade no treino do Flamengo e participa de atividade com bola no Catar Seu ultimo jogo pela equipe aconteceu no dia 22 de outubro, quando o time carioca venceu o Racing por 1 a 0, no Maracanã Estadão Conteúdo 11.12.25 13h18 O torcedor do Flamengo tem motivos para estar um pouco mais otimista nesta quinta-feira. Em recuperação de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, o atacante Pedro foi a novidade no treinamento. Ele não sentiu limitação nos movimentos e fez ainda atividade com bola. Esta foi a primeira vez que o camisa 9 esteve junto com o grupo, um dia após a classificação rubro-negra às semifinais da Copa Intercontinental. Antes, o jogador foi a campo, mas ficou restrito ao trabalho com os fisioterapeutas. Longe dos gramados desde o segundo jogo das semifinais da Libertadores, o atleta foi levado para o Catar com a remota esperança de poder ser utilizado no caso de o rubro-negro chegar à final da competição, no dia 17, diante do Paris Saint-Germain. À vontade, ele deu voltas em torno do campo, fez trabalho de velocidade e também participou de uma roda de bobo com os com companheiros. Inserido na atividade física junto com o elenco, Filipe Luís correu ao lado do artilheiro. Seu ultimo jogo pela equipe aconteceu no dia 22 de outubro, quando o time carioca venceu o Racing por 1 a 0, no Maracanã, pelo primeiro confronto das semifinais. No duelo, Pedro deixou o campo por causa de uma fratura no antebraço direito. Quando tudo indicava que ele retornaria para reforçar o Flamengo para a final da Libertadores, uma grave lesão muscular na coxa esquerda o afastou de vez da decisão contra o Palmeiras. Bruno Henrique tem sido usado, desde então, na função de centroavante. O time carioca faz seu último treino na sexta-feira, quando o treinador rubro-negro vai definir o time que encara o Pyramids, do Egito, no sábado, pela seminfinal do Intercontinental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Intercontinental Flamengo Pedro treino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26