Pedro desequilibra, faz dois gols e Flamengo vence o Fluminense

Com grande atuação de Pedro, que marcou dois gols e ainda teve outras chances, o Flamengo venceu por 2 a 1 o Fluminense, neste domingo no Maracanã, no clássico Fla-Flu válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora Pedro é o maior artilheiro do clube na 'Era dos Pontos Corridos' com 72 gols, um a mais do que Gabriel Barbosa, o Gabigol, atualmente no Santos.

Este jogo estava marcado para sábado, mas acabou transferido a pedido do Flamengo, que teve dificuldades para retornar ao Rio após sua estreia na Copa Libertadores, no Peru. Com a vitória no 'Fla-Flu' 460, o Flamengo lidera as estatísticas com 168 vitórias, enquanto o Fluminense tem 144, além de 148 empates.

O Fluminense vinha de três jogos sem perder, mas continua com 20 pontos, mesma pontuação do Flamengo, porém, o time rubro-negro está com um jogo a menos: 10 a 11. São Paulo e Bahia também têm 20 pontos e todos seguem atrás do líder Palmeiras.

O jogo começou em alta velocidade. Logo no primeiro minuto, Léo Ortiz tentou dar um 'estourão' e a bola bateu na parte lateral da cabeça de Lucho Acosta. Ele foi atendido, tentou voltou e alguns minutos depois caiu de novo, sentindo tonturas. Em seu lugar entrou Ganso.

Mas o meia nem tocou na bola quando o Flamengo marcou o seu gol. Um golaço de Pedro. O lance começou com uma saída de bola de Fábio, quase na linha da grande área, mas Samuel Lino cortou a bola antes que ela chegasse para Samuel Xavier. A sobra ficou para o chute de virada e por cobertura de Pedro. A bola encobriu Fábio, que ainda tentou voltar e não impediu o gol, aos seis minutos.

O gol encheu de confiança os flamenguistas, que mantiveram a pressão alta, na saída e bola do rival para tentar forçar o erro. Aos 12, Plata soltou uma bomba de fora e Fábio se recuperou da falha no gol ao salvar com a perna.

Aos 37, Lucas Paquetá deu um toque de letra em cima de Martinelli, que chegou firme por baixo e recebeu o cartão amarelo. Este lance confirmou a melhor qualidade técnica do Flamengo, soberano na primeira parte de jogo, onde Rossi não fez nenhuma defesa importante.

O Fluminense começou o segundo tempo mais adiantado, mas logo foi pego de surpresa pelo contragolpe do Flamengo. Plata perdeu uma chance sozinho, aos 4, quando acabou bloqueado por Fábio.

O goleiro, porém, não evitou o gol de Pedro no minuto seguinte. O artilheiro marcou de peito, na pequena área, após o cruzamento de três dedos e com efeito de Samuel Lino, que surpreendeu a marcação. Pedro quase marcou o terceiro gol, aos 18, quando da linha da grande área chutou firme a bola explodiu na trave esquerda de Fábio.

O técnico Luís Zubeldía tentou mudar o panorama em campo com as entradas de Savarino, no lugar de Martinelli, e de Rodrigo Castillo na vaga de John Kennedy. O time melhorou, aproveitou a diminuição de ritmo do Flamengo, mais cansado, e diminuiu aos 30 minutos. Após bate-rebote na área, Alex Sandro tentou cortar e fez o passe para Savarino, que esticou a perna para fazer 2 a 1.

O gol animou o Fluminense. Que teve outra grande chance em cabeçada de Renê que parou na grande defesa de Rossi. E manteve a pressão até o final, deixando ao Flamengo o espaço para o contra-ataque.

Os dois times agora vão virar a chave de olho na fase de grupos da Libertadores. Pela segunda rodada, o Fluminense vai receber no Maracanã o Independiente Rivadavia-ARG, na busca da primeira vitória no Grupo C porque empatou sem gols com o La Guaira-VEM na estreia. O Flamengo, que venceu por 1 a 0 o Cusco-PER, vai receber no Rio o Independiente-COL, quinta-feira, às 21h30, pelo Grupo A.

No Brasileirão, os dois rivais só voltam a campo no domingo (dia 19) pela 12ª rodada. O Fluminense vai pegar o Santos na Vila Belmiro, às 16 horas, enquanto mais tarde, às 19h30, o Flamengo recebe no Maracanã o Bahia.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli (Savarino), Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, John Kennedy (Rodrigo Castillo) e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta (De la Cruz); Plata (Carrascal), Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim. GOLS - Pedro, aos 6 minutos do primeiro tempo e aos 5 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Martinelli, Rodrigo Castillo e Canobbio (FLU). Evertton Araújo, Luiz Araújo e Bruno Henrique (FLA).

CARTÃO VERMELHO - Carrascal (FLA).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 3.554.437,50

PÚBLICO - 44.833 torcedores

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).