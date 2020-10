Pazes feitas! Benzema posta foto com Vini Jr. após vitória do Real Madrid

Reina a paz no Real Madrid. Após a vitória sobre o Huesca neste sábado, o atacante Karim Benzema, que se envolveu numa polêmica com o atacante Vini Jr., tratou de mostrar que o clima entre os dois é bom no clube espanhol. Pelas redes sociais, o francês postou uma foto com o brasileiro.

Benzema foi o destaque da vitória merengue com dois gols e uma assistência, enquanto Vini Jr. começou a partida no banco de reservas. Através do Instagram, o camisa 9 fez questão marcar o ex-Flamengo em uma foto, que logo em seguida foi repostada por Vinícius.

Benzema marcando Vini Jr. em foto (Foto: Reprodução / Instagram)

Na sexta-feira, na entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Zinédine Zidane afirmou que estava tudo bem entre os dois depois da partida contra o Borussia Mönchengladbach e que os problemas de campo ficam no campo.

- Está esclarecido. O importante é os jogadores falarem entre eles. Não há problema. Estas coisas dizem-se sempre no campo. No final, ficam lá. Precisamos da nossa energia para outras coisas. É bom que este tipo de coisas aconteça porque significa que estamos vivos. Eles falaram e está tudo perfeito. Não há qualquer problema.