Zagueiro renova contrato e irá para sua quinta temporada no Paysandu

O Paysandu Sport Club anunciou que o zagueiro Perema teve seu contrato renovado para temporada de 2021, partindo agora para a quinta temporada consecutiva com a camisa bicolor.

Perema é paraense, nasceu na comunidade de Perema, em Santarém. Soma 134 partidas com a camisa do Papão e cinco gols marcados. Conquistou dois títulos paraenses e uma Copa Verde, em 2018. Desde então é o atleta que mais atuou pelo elenco profissional.

“Fico feliz de acertar essa renovação em um dia tão especial para o clube, que hoje está fazendo 107 anos. Aproveito para parabenizar o Paysandu pela data e dizer que estou pronto para mais uma temporada. Me sinto totalmente em casa na Curuzu, onde tenho uma relação boa com todo mundo, principalmente com a torcida. Agora é seguir trabalhando para buscar o nosso principal objetivo no ano, que é o acesso para a Série B”, declarou o jogador.