Zagueiro do Paysandu enfatiza importância da vitória diante do Londrina: 'Para nós, só existe esse jogo'

Zagueiro e capitão do Paysandu, Micael expôs o sentimento dos bicolores, pouco antes de entrarem em campo para a partida com status de decisão contra o Londrina. "É uma decisão, é um jogo importante, é atitude, 100% focados e concentrados o jogo todo", avaliou, citando também que a vitória está na mira bicolor. "É possível chegarmos aqui e surpreender, com muita força e coragem", enfatizou.

Micael integra um grupo que busca o acesso desde a temporada 2019. Ele é uma das lideranças do time. "Cada jogo se torna um mata-mata mais forte ainda. A expectativa pelo acesso sempre foi muito grande, desde o início de 2020. Para nós, só existe esse jogo. Se conseguirmos um bom resultado, daremos um passo para o objetivo", considerou.

Sobre o adversário, Micael evitou análises mais aprofundadas, reafirmando que é preciso avaliar a estratégia do time de João Brigatti como prioridade absoluta. "O Londrina foi aguerrido e esperamos uma equipe forte. Agora temos que focar mais no nosso jogo do que propriamente no adversário", disse.

Micael classificou a partida como uma guerra em que o Paysandu tentará se sobressair com inteligência, concentração e garra. "É um desafio jogar aqui e confiamos em todos que estão aqui. Sabemos que é uma guerra, mas podemos sim sair com os três pontos".