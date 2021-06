Zagueiro do Paysandu acredita que maior dificuldade da equipe é dentro de casa

O Paysandu vai para quinta rodada da Série C precisando da vitória para se distanciar da zona do rebaixamento. Os bicolores estão apenas três pontos à frente do primeiro time do Z4, o Santa Cruz. A equipe bicolor entra em campo no próximo domingo (27), contra o Floresta-CE, às 15h30.

Segundo o zagueiro Denilson, o momento é favorável para uma reação, já que nenhum time disparou na tabela.

“Está tudo muito embolado, é começo de competição. Sempre tentamos olhar para o G4. Uma vitória neste domingo praticamente coloca a gente no G4”, frisou.

A meta do defensor é melhor o desempenho na Curuzu para recuperar os cinco pontos perdidos contra Botafogo-PB e Volta Redonda. Isso aumenta ainda mais a necessidade de vencer o Floresta-CE

“Acredito que nossa maior dificuldade agora é dentro de casa, não conseguimos os três pontos, mas é continuar trabalhando. Temos dois jogos fora e vamos buscar somar seis pontos”, finalizou.

A partida entre Floresta-CE e Paysandu terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.