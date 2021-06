Volantes viajam para Recife e integram equipe do Paysandu para jogo contra Santa Cruz

Os volantes Paulinho, recuperado de entorse no tornozelo direito, e Marino, recém-contratado, foram integrados ao elenco do Paysandu, em Recife (PE). O time desembarcou na capital pernambucana nesta segunda-feira, onde a ficará até a partida do próximo sábado (3), no Arruda, às 19 horas, contra o Santa Cruz-PE, pela sexta rodada da Série C.

A delegação bicolor está hospedada no Centro de Treinamento do Retrô, local de todas as atividades de preparação para o confronto com a Cobra Coral.

Confira a lista dos relacionados:

Alisson, Bruno Paulista, Denilson, Diego Matos, Israel, Jhonnatan, João Paulo, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Nicolas, Patrick, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Ratinho, Robinho, Ruy e Victor Souza.

Situação na Série C

Dentro do G4 do grupo A, na 4ª posição, com oito pontos, o Paysandu busca a terceira vitória fora de casa e também pontos para continuar na zona de classificação. A partida de Santa Cruz x Paysandu terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.