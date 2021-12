Volante se despede do Paysandu e provoca: 'Leão nunca será maior que o Lobo'

O volante Bruno Paulista utilizou o Instagram para se despedir do Paysandu. O jogador chegou em março deste ano com salário em euros, mas não pago pelo Papão. Assim como ao longo da carreira, Bruno enfrentou problemas físicos na estadia na Curuzu. Em 19 partidas, marcou um gol.

Confira a mensagem de Bruno Paulista

"Primeiramente agradecer a Deus por mais uma temporada. Talvez uma das melhores que tive até agora. Paysandu, obrigado por tudo! Sou muito grato por tudo que vivi nesse clube tão especial, tão grande que é o Paysandu. O maior do Norte, sem sombra de dúvidas. Espero poder voltar um dia e ajudar da melhor forma. Saio pela porta da frente. Paysandu, você ganhou foi um torcedor e mais um fã desse clube. Mais uma vez, obrigado por tudo. Maior do Norte, maior torcida do Norte, não tem jeito. Dale Papão da Curuzu. Leão nunca será maior que o Lobo", escreveu.

O Paysandu ainda não se posicionou sobre a saída de Bruno Paulista. Mas, com a confirmação do próprio volante, a lista de jogadores que deixaram a Curuzu desde o fracasso na Série C subiu para 16 atletas. Confira:

Goleiro: Paulo Ricardo

Zagueiros: Denilson, Alisson e Perema

Laterais: Marcelo e Alan Cardoso

Volantes: Bruno Paulista, Marino, Paulinho e Paulo Roberto

Meia: João Paulo

Atacantes: Luan Santos, Rildo, Tcharlles, Rafael Grampola e Robinho