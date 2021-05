Volante quer ser campeão pelo Paysandu novamente e pontua: 'É preciso tática e atitude'

O volante Jhonnatan vai disputar mais uma final do Parazão pelo Paysandu. O último título do qual ele fez parte no alviceleste foi em 2017. Naquele ano, o time conseguiu colocar as mãos na taça quando Bergson marcou o segundo nos acréscimos, antes a partida estava indo para os pênaltis pelo empate em 1 a 1. Jhonnatan presenciou, se emocionou e diz que usa esse momento como motivação para conseguir ser campeão novamente no Paysandu.

“Se for parar para ver o vídeo do gol do Bergson, em 2017, eu fui o primeiro a entrar em campo. Eu estava o banco e o Bergson fez o gol e eu invadi o campo em êxtase pelo gol. Apesar de não ter sido meu, estava feliz pelo gol e pelo título. Isso mostra que a gente tem que acreditar até o final. E eu quero viver de novo esse sentimento de conquista com a camisa do Paysandu. Domingo vamos ter essa oportunidade e espero que, lá pelas 19 horas, estar comemorando o título com a camisa do Paysandu e, junto com os meus companheiros, coroar nossa trabalho nesse primeiro semestre”, comentou.

Apesar da motivação, Jhonnatan sabe que é preciso também melhorar na parte técnica e tática. O Paysandu está em desvantagem em relação à Tuna Luso, adversária nessa final do Parazão. O time bicolor precisa, no mínimo, vencer por dois gols de diferença, o que levaria a decisão para os pênaltis.

“Será um jogo difícil. Todos sabem da importância. É um jogo de final e quem disputou uma final sabe que não será de qualquer jeito que vamos conseguir nosso objetivo. É preciso tática e atitude. Nossa equipe mostrou o poder na parte defensiva. Tomou 11 gols. Tem uma das defesas menos falhadas. E tem que buscar manter o equilíbrio. Até porque começamos atrás no placar. Não pode ir de qualquer jeito. Porque senão a vantagem da Tuna será aumentada. Temos que fazer um jogo seguro atrás e na frente arriscar mais. Chutar mais de fora da área e tentar o confronto 1 para 1”, avaliou o jogador, que já marcou um gol neste Parazão e foi justamente no jogo contra a Tuna, pela quinta rodada, que o Paysandu venceu por 2 a 0.

Ele revelou que o time está se preparando caso a decisão seja nos pênaltis.

“Se for possível ganhar no tempo normal, será excelente. Mas sabemos que pode ir para os pênaltis. E por isso estamos treinando, que se for para os pênaltis queremos ter êxito. Para repetir o feito do jogo contra o Castanhal”, concluiu.

O jogo de volta da final do Parazão entre Paysandu e Tuna será às 17 horas de domingo (23), no estádio Banpará Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.