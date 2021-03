Contratação internacional, lateral está regularizado no Paysandu; volante também é inscrito no BID

Com o elenco ainda curto e em meio a contratações para a temporada, o Paysandu já pode contar com dois reforços. O lateral-direito Israel, que estava no Oliveirense, de Portugual, e o volante Ratinho tiveram seus registros cadastrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, ambos estão a disposição do técnico Itamar Schulle e já podem estrear.

Sem jogadores do elenco profissional para a lateral-direita relacionados, Itamar precisou recorrer à base e Matheus Lopes foi escalado para a função no 1 a 1 contra o Castanhal. Agora, Israel deve ser o titular da posição.

O treinador do Bicola também teve problemas no meio-campo e o lateral-esquerdo Bruno Collaço precisou jogar como volante. Com Ratinho inscrito, Bruno volta a disputar uma vaga na esquerda com Diego Matos e o volante deve jogar ao lado de Adriel ou Elyeser.