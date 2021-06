Volante do Paysandu fala sobre gol na estreia da Série C e próximo jogo: 'Obrigação de fazer os 3 pontos'

O empate do Paysandu com o Tombense, no último sábado, pela primeira rodada da Série C, foi especial para o volante Bruno Paulista, de 25 anos. Foi dele o gol, nos acréscimos, que garantiu um ponto aos bicolores na competição.

O jogador teve uma temporada anterior marcada por problemas físicos, mas o clube bicolor acreditou na recuperação e o contratou. Antes da partida contra o Tombense, Bruno jogou apenas contra o Águia e o Bragantino, pelo Campeonato Paraense. No outros jogos, ficou no banco ou nem chegou a ser relacionado.

“Fui feliz de acertar um bom chute e também pela orientação do nosso técnico, que acreditou em mim. É uma emoção muito grande. Tive um ano difícil. Praticamente um ano sem jogar e ter essa volta, essa confiança da comissão técnica e todo o staff do Paysandu está me ajudando muito. E agora estou entrando nos jogos, esses 30 minutos, e se surgir, daqui a dois ou três jogos, a possibilidade de ser titular, eu vou estar muito feliz com isso”, comentou o volante, analisando a disputa pela titularidade no meio de campo do Paysandu.

“Acho que o elenco do Paysandu é forte e qualificado. Caso do Ratinho, Ruy, Elyeser, Jhonnatan, é um briga sadia e, como eu costumo brincar, ruim para o treinador que vai ficar confuso em escalar o time. Mas qualquer um de nós vai estar preparado”, avaliou.

O próximo compromisso do Paysandu será contra o Botafogo-PB na segunda-feira (7), às 20 horas, na Curuzu. No jogo válido pela segunda rodada da Série C, Bruno Paulista sabe que o time precisa vencer em casa.

“Todos os jogos em casa nós temos 100% de obrigação de fazer os 3 pontos. Foi bom o ponto fora, pela viagem, que foi longa, mas tínhamos total condição de fazer os três pontos. Só que agora, na segunda, é possível e é algo que a torcida espera”, garantiu.

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.