Bem-humorado, meia do Paysandu fala da falha da arbitragem ao anotar gol: 'O juiz levou a sério'

No último sábado, 24, o Paysandu venceu o Treze (PB) com um gol marcado pelo volante Wellington Reis. Porém, segundo a súmula, o gol foi dado para o meia PH. Em entrevista coletiva, o volante explicou a situação e disse que o clube está em contato com a CBF para mudar a autoria do gol.

Súmula da última partida entre Treze (PB) e Paysandu (Reprodução)

“O PH falou para o juiz que poderia dar para ele e o juiz levou a sério e deu”, contou rindo a história. Ainda sobre o gol, o atleta acredita que esse gol dá mais confiança para o restante da competição. “Apesar de não ser minha principal característica, mas desde que voltei estou com essa meta”, afirmou.

;

O detalhe é que o gol gerou até brincadeira na Curuzu. "Se fosse o Messi não tinham dúvidas, mas como foi meu, disseram que era cruzamento", defendeu, com bom humor, Wellington Reis.

Wellington Reis

O volante está no seu segundo ano no Paysandu, após uma passagem pelo futebol paulista. Em 2019, foi titular em vários momentos e se credenciou a voltar. Contudo, em 2020, demorou para ter um bom rendimento, como, por exemplo, na partida de sábado. A explicação se apóia na diferença de estilos dos profissionais que o comandaram na atual temporada. "Passo pelo quinto treinador em menos de um ano", disse.