Volante Ratinho revela o que o Paysandu precisa fazer para vencer a primeira em casa

Sem vitória dentro de casa, na Série C, o Paysandu entra em campo, neste sábado (31), para jogar contra o Tombense (MG), pela 10° rodada do Campeonato, às 17h, na Curuzu. Em busca desse primeiro resultado positivo, o volante do Paysandu, Ratinho, falou sobre o que falta para o time vencer.

“A gente tem pecado um pouco coletivamente, durante a semana estamos trabalhando bastante, firme e concentrado para que possamos corrigir esses erros”, afirmou o jogador. Para o jogo, Ratinho não projeta muitas mudanças na equipe. "Acredito que não tem muita coisa de diferente para acrescentar, porque temos feito bons jogos em casa, temos criado situações. O que podemos fazer é ter um pouco mais de paciência e mais cautela durante a partida”, disse o jogador.

Além disso, o volante falou que para a próxima partida, o grupo está pronto e tranquilo. “Está todo mundo focado em em prol do mesmo objetivo, que é conseguir essa primeira vitória. Tivemos uma semana boa de trabalho, uma semana leve e mentalmente a gente está bem preparado”, afirmou.

Com dois empates seguidos, o Papão segue próximo ao G4, em quinto lugar. Sobre isso, Ratinho afirmou que apesar do time estar na parte de cima da tabela, não há tranquilidade. “Sabemos que essa série C é bem equilibrada e que a qualquer momento a gente pode ter uma oscilação e ficar fora do G4”, finalizou.

Paysandu e Tombense (MG) se enfrentam no sábado (31), às 17h, na Curuzu. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)