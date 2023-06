Volante do Paysandu comenta retorno de Ricardinho à Curuzu: 'passar por cima da amizade'

Referência técnica do Paysandu na última temporada, o meia Ricardinho voltará à Curuzu neste domingo (18). Defendendo as cores do Floresta-CE, o jogador vai enfrentar o Papão às 19h, pela nona rodada da Série C. A volta de um ex-integrante da equipe ao estádio foi tema da entrevista coletiva de João Vieira, concedida nesta sexta (16), no estádio bicolor.

"Eu sou suspeito pra falar do Ricardinho, porque ele é uma referência pra mim. Ele sabe muito bem como jogamos e como ocorrem os processos aqui dentro do clube, mas temos que fazer valer o nosso fator casa. Ele é um amigo nosso, mas tá do outro lado. Temos que passar por cima da amizade nesse momento e defender as nossas cores. Claro que ele vai ajudar o Floresta com o que sabe, mas temos que fazer o nosso melhor", disse João Vieira.

Ricardinho foi dispensado do Paysandu no início de maio, após a eliminação da equipe no Parazão 2023. O clube até tentou renovar o contrato com o meia, até o final da Série C, mas não chegou a um acordo.

Apesar de ser referência técnica no Paysandu, Ricardinho sofreu uma lesão grave em um clássico contra o Remo na final do estadual de 2022, no dia 6 de abril: ruptura parcial do tendão calcâneo, o famoso "tendão de aquiles". O retorno aos gramados aconteceu em novembro do mesmo ano, durante a campanha que culminou com o título da Copa Verde 2022. O meia deixou o Papão com 30 jogos e 5 gols.