VÍDEO: Paysandu se despede de lateral revelado no clube, que acertou com equipe da Série A

Cria da base do Paysandu, o lateral-esquerdo Diego Matos deixou o clube e acertou a ida para o Avaí, que subiu à Série A do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (29), o clube bicolor divulgou um vídeo, em homenagem ao jogador, que foi titular na temporada 2021. Assista ao vídeo de despedida:

Diego Matos, de 24 anos, é natural de Belém e estreou no time principal do Paysandu em 2018. O lateral inicialmente era reserva do ex-Papão Bruno Collaço, então dono da posição. No entanto, nas últimas duas temporadas, Collaço perdeu protagonismo e Diego Matos conquistou o lugar. No total, Diego fez 81 jogos pelo Bicola e marcou três gols