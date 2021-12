VÍDEO: Paysandu fecha parceria com humorista para produção de conteúdos em 2022

O Paysandu anunciou nesta sexta-feira (31) que fechou parceria com o humorista Epaminondas para a temporada 2022. O novo "reforço" bicolor fará parte de um projeto do departamento de marketing do clube para 2022.

De acordo com o Paysandu, o humorista vai trabalhar com a gravação de vídeos que serão disponibilizados nas redes sociais e na PapãoTv Play. Além disso, o comediante vai acompanhar o desembarque dos novos atletas e também remanescentes no Aeroporto Internacional de Belém, além da chegada do técnico Márcio Fernandes.

Epaminondas viralizou na internet após publicar vídeos sobre o Paysandu. “Cresci indo para o estádio, Curuzu e Mangueirão. Ia para tudo quanto é jogo, jogos importantes. Então a expectativa é grande para essa virada de chave e trabalhar no clube que eu tanto amo”, disse em entrevista concedida ao site do clube.

O Paysandu afirmou que os primeiros conteúdos serão disponibilizados na próxima semana e devem se estender durante o período da pré-temporada.