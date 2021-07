VÍDEO: Novo goleiro do Paysandu faz lista das melhores defesas; uma delas contra o Messi

O recém-contratado Elias Cruzel, ex-Juventude-RS, Vitória-BA e Chapecoense-SC chegou ao Papão e vai brigar pela titularidade na equipe bicolor. Natural de Vacaria-RS, o goleiro é ativo nas redes sociais e publicou nesta terça-feira (6), um vídeo com as suas 10 melhores defesas, uma delas contra o Barcelona (ESP), em uma finalização do astro Lionel Messi.

