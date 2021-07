Paysandu contrata goleiro ex-Chapecoense e que jogou contra o Barcelona de Messi, Iniesta e Suárez

O Paysandu fechou contrato com mais um jogador para o restante da Série C. O goleiro Elias, que estava no Azuriz-PR, disputando o Campeonato Paranaense já acertou com o Papão e chega hoje a Belém. A informação foi confirmada pelo presidente do Papão Maurício Ettinger.

O goleiro é gaúcho da cidade de Vacaria (RS) e é cria do Juventude-RS. Em 2017 foi por empréstimo para a Chapecoense-SC, jogou no Vitória-BA e em 2019 e 2020 retornou à Chape, porém foi emprestado ao Azuriz-PR. Ele esteve no jogo entre Barcelona-ESP x Chapecoense, no dia 8 de agosto de 2017, pelo Troféu Joan Gamper. O goleiro bicolor enfrentou Messi, Iniesta e Suárez. A partida também foi uma homenagem às vítimas do acidente aéreo do clube catarinense, que matou 71 pessoas.

Elias é cria do Juventude-RS e atuou pela Chapecoense-SC (Arquivo pessoal)

Elias chega para disputar a posição com Victor Souza, titular absoluto do Paysandu na temporada e também com Paulo Ricardo, goleiro que é cria das categorias de base do Papão. O novo goleiro bicolor já trabalhou com o técnico Vinícius Eutrópio na Chape.