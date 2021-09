VÍDEO: Campeão do mundo em 1994, Bebeto parabeniza ídolo do Paysandu por novo desafio

O ex-atacante do Paysandu Vandick, da geração de ouro bicolor entre 2001 e 2003, campeã da Série B, Copa dos Campeões e que participou da Libertadores, vai seguir uma nova carreira no futebol. Ex-presidente do Papão, Vandick agora vai trabalhar como executivo de futebol e recebeu um parabéns especial.

Em 1987, Vandick foi campeão brasileiro pelo Flamengo ao lado de ninguém menos que o então atacante Bebeto, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1994. O ex-jogador gravou um vídeo para parabenizar o ídolo do Paysandu em seu novo desafio: