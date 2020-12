O Paysandu venceu o Ypiranga-RS em um jogo complicado na noite deste domingo (13), no Mangueirão. O 2 a 1, gols de Nicolas e Tony para o Papão e Luís Eduardo para os visitantes, foi mantido no fim do jogo graças a uma defesa salvadora do jovem goleiro bicolor, Paulo Ricardo. O atleta valorizou depois da partida a fase que vive: