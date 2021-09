Vexame bicolor: Quadro tático analisa principais pontos da goleada sofrida pelo Paysandu, na Série C

Contra o Ferroviário, o Paysandu não apenas perdeu uma partida, mas sofreu o maior vexame da temporada, ao ser goleado por 5 a 1. A equipe do técnico Roberto Fonseca não conseguiu ser competitiva e foi atropelada em Fortaleza. Agora, equipe de O Liberal, apresenta os pontos principais que levaram ao resultado.

Intensidade

Independente de tática, em qualquer partida o Paysandu teria dificuldades entrando da mesma forma que contra o Ferroviário. Os mandantes ditaram o ritmo (geralmente, acelerado) e em nenhum momento o Papão conseguiu igualar. Mérito do Ferrão, uma pedra no sapato bicolor - duas vitórias e sete gols marcados em dois jogos.

Dupla de zaga

Se contra o Santa Cruz, Denilson e Victor Sallinas foram bastante seguros, não foi assim no vexame bicolor. Sallinas teve participações culposas nos dois primeiros gols, Denilson no terceiro e quinto, além de outros lances em que foram facilmente batidos. Ambos mostraram a importância de Perema, que vem em uma temporada abaixo.

Volantes não ajudaram

Outro problema na derrota bicolor, foi a dupla de volantes. Jhonnatan e Marino não conseguiram proteger a defesa bicolor e dificultaram o trabalho da linha de defesa. Foram vários os lances em que os adversários invadiam a área e tinham espaço para receber de costas, girar e chutar. Sem a cobertura necessária dos volantes, Diego Matos também sofreu.

Ataque inexistente

Sem Marlon e com o meio-campo muito mal em campo, o ataque teve muita dificuldade para aparecer. Rildo ainda tentou em lances individuais, mas foi bem marcado. Thiago Santos e João Paulo não tiveram atuações positivas e a entrada de Darnlei - como em jogos anteriores - trouxe mais dinamismo, mas o estrago já estava feito e os bicolores sofriam para criar jogadas.

Tudo ou nada

No sábado (18), às 17h, contra o Altos, no Albertão, o Paysandu tem a chance de minimizar a derrota e se aproximar da classificação para o quadrangular de acesso à Série B. A partida tem transmissão lance a lance no portal OLiberal.com.